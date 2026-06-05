Cientos de hinchas esperaron a la Selección Colombia en la entrada del hotel en San Diego, sin embargo los fanáticos no pudieron ver a los jugadores.

La selección Colombia ya se encuentra en Estados Unidos para afrontar el Mundial 2026. Tras una extensa jornada de viaje, la delegación encabezada por Néstor Lorenzo aterrizó la noche de este jueves en San Diego, ciudad donde concentrará durante la Copa del Mundo.

Antes de partir desde Bogotá, el plantel de la ‘Tricolor’ recibió la despedida oficial del presidente Gustavo Petro en el aeropuerto de la capital colombiana, en un acto que no estuvo exento de polémica tras el desaire de James Rodríguez a la hija del mandatario.

Luego emprendieron el viaje rumbo a territorio norteamericano para comenzar la recta final de su preparación mundialista. Sin embargo, la llegada a San Diego dejó una imagen que generó decepción entre los aficionados.

Y es que cientos de hinchas colombianos se congregaron en las afueras del hotel de concentración con la ilusión de obtener un saludo, una fotografía o simplemente ver de cerca a sus héroes. Pero nada de eso ocurrió.

Debido a los estrictos protocolos de seguridad establecidos por la organización del Mundial, los futbolistas no tuvieron contacto con los fanáticos. Incluso, el bus de la selección ingresó directamente al estacionamiento interior del hotel y el acceso fue cerrado de inmediato, impidiendo cualquier tipo de interacción.

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La frustración quedó reflejada en diversos registros que rápidamente se viralizaron en redes sociales. “Qué tristeza”, se escucha decir a uno de los aficionados presentes al comprobar que no podría ver a los jugadores.

🏨🇨🇴La selección Colombia ya está en San Diego.



En medio del calor de los hinchas la tricolor fue recibida en el hotel InterContinental San Diego by IHG.



🔸Mañana primer entrenamiento en EEUU a las 5 p.m.



🔸Rueda de prensa a las 4:30 p.m.#Desdeelprimerohastaelúltimominuto https://t.co/SGDtcvASWS pic.twitter.com/z482dCvdAS — Alexander Cortes (@Alexander10per) June 5, 2026

¿Qué viene para Colombia?

Este viernes Colombia realizará su primer entrenamiento en suelo estadounidense y comenzará a afinar los últimos detalles para el amistoso frente a Jordania, programado para este domingo 7de junio en el Snapdragon Stadium de San Diego.