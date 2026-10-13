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Sorpresa total en Millonarios: Jugador lesionado de gravedad volvería antes de lo esperado

Giro inesperado en la enfermería albiazul. Descubre qué jugador lesionado de gravedad en Millos volvería a las canchas antes de lo esperado.

Uno de estos jugadores se está recuperando antes de lo esperado.
© X / @MillosFCoficialUno de estos jugadores se está recuperando antes de lo esperado.

Millonarios entra en la recta final para asegurar la clasificación a los cuadrangulares de la Liga Colombiana II-2026 y hay novedades médicas que sorprendieron a los hinchas. Un jugador que se había lesionado de gravedad volvería antes de lo esperado a las canchas.

¡Y la falta que hace! La política de contratación empezó a cambiar en Millonarios de la mano del director deportivo Ariel Michaloutsos y para el segundo semestre de 2026 fueron por jugador que tenía contrato con Junior de Barranquilla.

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Millonarios puso sobre la mesa 500.000 dólares y contrató a Jhomier Guerrero. Sin embargo, el lateral derecho sufrió una grave lesión el 2 de septiembre de 2026 al fracturarse el tercio proximal del peroné de su pierna derecha. La incapacidad médica podría llegar a ser hasta de tres meses, pero… ¡Hay novedades importantes!

Jugador lesionado de gravedad volvería antes de lo esperado en Millos

Así lucía Guerrero tras ser operado

Así lucía Guerrero tras ser operado. (Foto: IG)

Millonarios informó el 13 de octubre las novedades médicas del equipo y señaló que Jhomier Guerrero y Carlos Sarabia se encuentran en la tercera fase de rehabilitación, realizando trabajos de campo de moderado impacto, orientados a alcanzar una adecuada condición física”. Esto quiere decir que, a seis semanas de haberse lesionado, los tiempos para volver a las canchas se han acortado y se estima que podría volver a jugar en la segunda semana de noviembre.

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No solo llegaron buenas noticias sobre Jhomier Guerrero, Millonarios también publicó que Mateo García y Rodrigo Contreras continúan en proceso de readaptación física, de acuerdo con las etapas establecidas para su recuperación y preparación. Se espera que a finales de esta semana (16 de octubre) puedan iniciar trabajos con el grupo.

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Datos clave

  • Jhomier Guerrero: el lateral regresaría a jugar en la segunda semana de noviembre.
  • 2 de septiembre: fecha en la que Jhomier Guerrero se fracturó el peroné.
  • 16 de octubre: Mateo García y Rodrigo Contreras iniciarían trabajos con el grupo.
Julio Montenegro
Julio Montenegro
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