Sorpresa total en Millonarios: Jugador lesionado de gravedad volvería antes de lo esperado

Millonarios entra en la recta final para asegurar la clasificación a los cuadrangulares de la Liga Colombiana II-2026 y hay novedades médicas que sorprendieron a los hinchas. Un jugador que se había lesionado de gravedad volvería antes de lo esperado a las canchas.
¡Y la falta que hace! La política de contratación empezó a cambiar en Millonarios de la mano del director deportivo Ariel Michaloutsos y para el segundo semestre de 2026 fueron por jugador que tenía contrato con Junior de Barranquilla.
Millonarios puso sobre la mesa 500.000 dólares y contrató a Jhomier Guerrero. Sin embargo, el lateral derecho sufrió una grave lesión el 2 de septiembre de 2026 al fracturarse el tercio proximal del peroné de su pierna derecha. La incapacidad médica podría llegar a ser hasta de tres meses, pero… ¡Hay novedades importantes!
Jugador lesionado de gravedad volvería antes de lo esperado en Millos
Así lucía Guerrero tras ser operado. (Foto: IG)
Millonarios informó el 13 de octubre las novedades médicas del equipo y señaló que “Jhomier Guerrero y Carlos Sarabia se encuentran en la tercera fase de rehabilitación, realizando trabajos de campo de moderado impacto, orientados a alcanzar una adecuada condición física”. Esto quiere decir que, a seis semanas de haberse lesionado, los tiempos para volver a las canchas se han acortado y se estima que podría volver a jugar en la segunda semana de noviembre.
Los dos jugadores titulares que Millonarios está a punto de recuperar
No solo llegaron buenas noticias sobre Jhomier Guerrero, Millonarios también publicó que “Mateo García y Rodrigo Contreras continúan en proceso de readaptación física, de acuerdo con las etapas establecidas para su recuperación y preparación. Se espera que a finales de esta semana (16 de octubre) puedan iniciar trabajos con el grupo“.
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Datos clave
- Jhomier Guerrero: el lateral regresaría a jugar en la segunda semana de noviembre.
- 2 de septiembre: fecha en la que Jhomier Guerrero se fracturó el peroné.
- 16 de octubre: Mateo García y Rodrigo Contreras iniciarían trabajos con el grupo.