El salario que pide Daniel Muñoz para cambiar de club ¿exageró?

Daniel Muñoz está cerca de cambiar de equipo y con ellos pasaría a ganar una mejor fortuna de lo que cobra en el Crystal Palace.

La fortuna que ganaría Daniel Muñoz en su nuevo club
El lateral Daniel Muñoz está cerca de cambiar de club ante las múltiples ofertas, y como era de esperarse, cuando te siguen los gigantes de Europa, buscas cobrar como tal. El colombiano pedirá un aumento de salario considerable a lo que cobra hoy en Crystal Palace.

No serán menos de 6 millones de dólares lo que pasará a ganar en su nuevo club, para suerte de Muñoz, lo quieren el Chelsea, PSG, Real Madrid, Inter de Milán entre otros gigantes de Europa que pueden pagar esa cifra.

Actualmente en el Crystal Palace cobra cerca de 3.4 millones de dólares, por eso buscaría un aumento considerable. Esto lo pone cerca de los 7 millones de dólares que quiere cobrar James Rodríguez, su compatriota.

El salario de Muñoz no es la única inversión que debe realizar el club que lo quiere, y es que el Crystal Palace no pedirá menos de 40 millones por su titular y figura, además de alguien ya consolidado en Inglaterra.

El contrato de Daniel Muñoz con Crystal Palace

En este contexto, Daniel Muñoz tiene contrato con el Crystal Palace hasta finales de la temporada 2028. Por lo cual, si el colombiano quiere salir en enero o en el próximo verano deberán pagar el precio que demande Crystal Palace. En Transfermrkt, tiene un valor de 25 millones de euros.

¿Dónde ver la Premier League?

La Premier League y los partidos de Daniel Muñoz, Jefferson Lerma y Jhon Arias los puedes ver por Disney+.

En resumen

  • Daniel Muñoz pide ganar un salario no menor a 6 millones de dólares en su nuevo club.
  • El Crystal Palace no pedirá menos de 40 millones de dólares por el pase de Daniel Muñoz.
  • Daniel Muñoz tiene contrato con el Crystal Palace hasta finales de la temporada 2028.
