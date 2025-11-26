Colombia a los dieciseisavos de final del Mundial 2026: FIFA confirma la gran ventaja que tendrá

El Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 está cada vez más cerca de jugarse. Y no precisamente porque falte poco para el primer partido que se jugará el 11 de junio. Desde el mismo sorteo se empezarán a jugar las cartas de cada selección y Colombia recibió la confirmación de la FIFA de la gran ventaja que tendrá para clasificar a los dieciseisavos de final.

La próxima Copa del Mundo de la FIFA de mayores será la primera en la historia que tendrá 48 participantes y una ronda adicional con los dieciseisavos de final. Esto quiere decir que las dos primeras selecciones de cada grupo junto con las ocho mejores terceras se clasificarán a esta nueva ronda.

Con este nuevo formato sobre la mesa, una victoria y una buena diferencia de goles podrían ser más que suficientes para clasificar a los dieciseisavos de final. Y, como si fuera poco, la FIFA confirmó una ventaja para la Selección Colombia que muchos quisieran tener.

FIFA confirmó la ventaja que tendrá la Selección Colombia en el sorteo del Mundial

Colombia tiene una ventaja para el sorteo del Mundial 2026. (Foto: Getty Images y X / @FIFAcom)

“En principio, ningún grupo contendrá dos selecciones de la misma confederación, con la única excepción de la UEFA, representada por 16 equipos. Cada grupo contará con al menos una y como máximo dos selecciones de la UEFA”, se publicó en la página oficial de la FIFA para confirmar que Colombia tendrá la gran ventaja de no enfrentar a Argentina, la actual campeona del mundo, y a Brasil en fase grupos en vísperas de clasificar a los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

¿Cuándo es el sorteo del Mundial 2026 en el que estará Colombia?

Con la certeza que estará en el bombo 2, James Rodríguez, Luis Díaz y compañía estarán pendientes el viernes 5 de diciembre a las 12:00 P.M. cuando inicie el sorteo del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. La única certeza hasta ahora es que la Selección Colombia no quedará en el mismo grupo de Argentina y Brasil. ¡Uf!

