Atlético Nacional de Colombia ya piensa en lo que será la siguiente temporada y además de los refuerzos, podrían sufrir la baja de uno de sus jugadores importantes. Marino Hinestroza tendría opciones de dejar Medellín por un campeón de Sudamericana.

En Brasil hacen eco de que el Athlético Paranaense quiere a Hinestroza para el próximo año. El club recién ascendió a la Serie A y entre sus refuerzos están apuntando al colombiano de 23 años.

No es la primera vez que desde el exterior quieren sacar a Hinestroza de Atlético Nacional, ya hubo sondeos de Botafogo y de Boca Juniors en meses anteriores aunque todo quedó en rumor.

Hinestroza se uniría a los defensas Carlos Terán, Felipe Aguirre; al extremo Stiven Mendoza y al delantero Kevin Viveros como las cuotas de colombianos en el grande de Curitiba.

El también convocado a la selección de Colombia no es ajeno a jugar en el exterior, ya tuvo un paso por el Pachuca de México y el Columbus Crew de la MLS.

Los títulos de Marino Hinestroza en su carrera

En Atlético Nacional, Hinestroza ya lleva la Copa Colombia, un torneo clausura y una Superliga de Colombia, en México también gritó campeón del Apertura 2022.

Marino Hinestroza – Atl. Nacional

