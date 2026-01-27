“Un solo equipo”: La primera publicación de James Rodríguez tras la oferta de Millonarios

Cuando parecía que el rumor de la posible llegada de James Rodríguez a Millonarios se había esfumado, una nueva información lo revivió, y ahora apareció una primera publicación del ’10’ de la Selección Colombia. ¿Casualidad o causalidad?

Luego de que el narrador Eduardo Luis López afirmara que el entorno de James le había dicho que no había ninguna oferta de Millonarios, el periodista Julio Sánchez Cristo volvió a encender la ilusión de los hinchas de ‘Millos’ con quince palabras.

“Me permito informarles que lo de James a Millonarios sigue vivo. Noticia de última hora”, afirmó Sánchez Cristo antes de que el capitán de la Selección Colombia hiciera una primera publicación después de toda esta novela que tiene en vilo a la Liga Colombiana.

James y una primera publicación tras la oferta que le hizo Millonarios

James suena para Millonarios. (Foto: Archivo particular y Getty Images)

Lejos de dar algún tipo de pista sobre si está cerca o lejos de llegar a Millonarios, la primera publicación de James Rodríguez tras la novela sobre la supuesta oferta de ‘Millos’ fue un mensaje sobre la Selección Colombia. “Colombia, demostremos al mundo que somos un país que juega como un solo equipo. Unidos, desde el primer hasta el último minuto en este fichaje nacional Águila”, publicó el volante.

ver también Todo el fútbol colombiano sorprendido por el jugador que le quitaría el cupo a James Rodríguez en Millonarios

¿Hasta cuándo Millonarios puede inscribir a James Rodríguez?

James está sin equipo y es agente libre. Esto quiere decir que Millonarios o cualquier otro club del fútbol de Colombia que lo quiera firmar tiene como plazo máximo el viernes 6 de marzo de 2026.

