Colombia sacó la victoria contra Chile, pero uno de las grandes apuestas de Lorenzo se llevó un gran cuestionamiento.

Este viernes 13 de noviembre de 2026 la Selección Colombia logró una victoria contra Chile en su amistoso por la fecha FIFA. El equipo de Néstor Lorenzo tuvo que batallar, pero finalmente sacó adelante un partido muy complicado donde no se vio su mejor juego.

En medio del partido, hay un jugador de la Selección Colombia que también acabó siendo de los más cuestionados y es que no estuvo en su mejor encuentro a nivel individual. Este jugador es una de las “apuestas” de Néstor Lorenzo en el equipo nacional.

El jugador con el peor puntaje en Colombia

De acuerdo a FotMob, el jugador con peor calificación de la Selección Colombia en su partido ante Chile fue Samuel Velásquez. El jugador de Atlético Nacional hizo un mal encuentro como lateral por la banda izquierda y sacó un punto de 6.2 en el partido.

El peor calificado de Colombia vs Chile. (Foto: FotMob)

Velásquez también es uno de los nombres que más polémica generó en esta semana en la Selección Colombia, pero no por su convocatoria. En Atlético Nacional, Lucas González, DT del equipo, cuestionó que su llamado le mermó al equipo. A lo que Lorenzo tuvo que responder. Hoy salió de reemplazo en el segundo tiempo.

¿Cuándo volverá a jugar la Selección Colombia?

La Selección Colombia volverá a jugar el próximo martes, 17 de noviembre de 2026. En ese encuentro se terminará enfrentando de nuevo a Chile, ese partido arrancará a las 18H00.

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En síntesis: