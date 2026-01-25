Sorpresa en Colombia por las dos cosas que James Rodríguez le estaría pidiendo a Millonarios: “20% por…”

Un día está cerca y al otro parece imposible su llegada. El rumor del posible arribo de James Rodríguez tiene un nuevo capítulo mientras el ’10’ sigue sin anunciar cuál será la decisión. Ahora, llegó el rumor de las dos cosas que el volante le estaría pidiendo a ‘Millos’ para volver al fútbol de Colombia.

Todo el ruido empezó cuando el periodista Julio Sánchez Cristo, uno de los comunicadores más cercanos al representante (Gustavo Serpa) del máximo accionista de Millonarios, le hizo una propuesta al equipo ‘albiazul’ para firmar a James.

Luego, el mismo Serpa afirmó que si James Rodríguez estaba interesado en jugar en Millonarios, ellos estaban listo. Sin embargo, no es una negociación fácil por las exigencias que estaría pidiendo el capitán de la Selección Colombia. El ’10’ no solo viene de ganar $5 millones de dólares al año en el Club León, de México, también le habría pedido dos cosas a ‘Millos’ que sorprendieron a toda Colombia.

Los dos pedidos que James le estaría pidiendo a Millonarios

Propusieron a James Rodríguez para Millonarios. (Foto: archivo particular y Getty Images)

Juan Manuel Rendón Cortes, periodista que cubre la Liga Colombiana y que se acredita ser uno de los dos medios que avisó el regreso de Radamel Falcao, publicó en X que James le estaría pidiendo a Millonarios el 20 por ciento de los productos que se vendan desde su llegada y tener la potestad de decidir qué partidos jugar dependiendo del estado de la cancha.

Esto dijo el presidente de Millonarios sobre la posible llegada de James Rodríguez

“Pues nosotros siempre hemos querido tener un jugador de la talla de James en el equipo y naturalmente sería un honor en algún momento poderlo vincular. Hemos tenido esa intención y la hemos expresado, y realmente sería maravilloso, pero en este momento no estamos trabajando en este tema y en esa idea”, le dijo Enrique Camacho, presidente de Millonarios, al canal Win Sports.

