El Bayern Múnich va en racha para conseguir la Bundesliga y sigue en carrera para ganar la Champions League, y aunque la opinión pública destaca más a Harry Kane, Luis Díaz también está en la pelea para ser la figura de Europa y llevarse el Balón de Oro.

Según L’ Equipe, solo hay un puñado de jugadores por encima del colombiano. Harry Kane, Michael Olise, Ousmane Dembelé y Lamine Yamal son los nombres que compiten con el ex Liverpool. La Champions League y su campeón determinarán un poco la balanza del galardón.

Con Yamal fuera de la Champions y en el caso de que Bayern avance a la final por encima del PSG, el podio final del Balón de Oro podría tener al triplete de jugadores del club alemán.

No sería novedad ya que este año entre el extremo francés, el colombiano y el inglés rompieron el registro de más goles en una temporada. Para mala suerte de Lucho, sus dos compañeros han sido más protagonistas en el Bayern Múnich.

Luis Díaz podría ser el tercer jugador colombiano en puestos destacados del Balón de Oro en los últimos años, tras James Rodríguez y Radamel Falcao, campeones en Europa.

¿Hasta cuándo tiene contrato Luis Díaz en Bayern Múnich?

No solo pasó a ganar €14 millones de euros brutos al año. Tanta es la confianza que Bayern Múnich le tiene a Luis Díaz que decidió darle un contrato hasta el 30 de junio de 2029 a pesar de que el extremo de la Selección Colombia tenía 28 años cuando lo firmaron.

Publicidad

Luis Díaz – Bayern Múnich. Foto: Getty.

En resumen

Luis Díaz compite por el Balón de Oro contra Harry Kane , Michael Olise y Lamine Yamal .

compite por el contra , y . El extremo colombiano podría integrar un podio del Balón de Oro compuesto únicamente por jugadores del Bayern .

compuesto únicamente por jugadores del . Luis Díaz, Olise y Kane rompieron el récord de más goles en una temporada este año.

¡Todos los partidos de Bayern Múnich y Luis Díaz los puedes ver en exclusiva y en Colombia por Disney+!