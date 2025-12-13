Es tendencia:
Mientras Teófilo Gutiérrez gana $60 millones en Junior de Barranquilla, esto cobra José Enamorado

Mientras Teo Gutiérrez recibe una cifra millonaria en Junior de Barranquilla, el salario de José Enamorado dejó a muchos con la boca abierta.

Por Julio Montenegro

Teo Gutiérrez tiene un salario muy diferente a José Enamorado.

Fueron las dos grandes figuras de la final de ida de la Liga Colombiana II-2025 entre Junior de Barranquilla y Deportes Tolima. ¡De eso no hay dudas! Así que no hubo un mejor momento para comprar los salarios de Teófilo Gutiérrez y José Enamorado.

El extremo se levantó con el pie derecho, o mejor dicho con el izquierdo, porque hizo un golazo de zurda para el 1-0 a favor de Junior en tan solo cinco minutos del primer tiempo. Y ahí no paró el show de Enamorado, ya que en una definición excelsa le picó el balón al arquero Neto Volpi y puso el 3-0.

Teófilo Gutiérrez tampoco se quedó atrás… Cuando Deportes Tolima iba por un gol para meterse en el partido, Teo, como buen zorro viejo del fútbol colombiano, hizo expulsar a Sebastián Guzmán, y dejó a Junior con la gran ventaja de no tener que enfrentar a uno de los jugadores clave del equipo ‘Pijao’ en la final de vuelta de la Liga Colombiana II-2025.

Comparación de salarios entre Teo Gutiérrez y José Enamorado en Junior

Teo y Enamorado van por su primer título juntos en Junior. (Foto: Vizzor Image)

Mientras que el portal ‘El Futbolero’ publicó que el actual salario de Teófilo Gutiérrez en Junior de Barranquilla estaría en unos $60 millones de pesos colombianos mensuales, la inteligencia artificial de ‘ChatGPT’ estimó que José Enamorado estaría cobrando entre 140 y 160 millones de pesos colombianos mensuales en el equipo ‘Tiburón’. Claro, Enamorado tiene 26 años y Teo 40.

¿Cuándo es la final de vuelta de la Liga Colombiana II-2025?

Con la gran ventaja de llegar con el marcador global de 3-0 a favor, Junior de Barranquilla enfrentará a Deportes Tolima el próximo martes 16 de diciembre a las 7:30 P.M. en el estadio Manuel Murillo Toro, de Ibagué, por la final de vuelta de la Liga Colombiana II-2025.

¿Quién tiene un salario más alto en Junior de Barranquilla?

Datos clave

  • El salario de Teófilo Gutiérrez en Junior es de $60 millones de pesos mensuales, según información de ‘El Futbolero’.
  • José Enamorado cobraría entre $140 y $160 millones de pesos mensuales, más del doble que su compañero.
  • Enamorado, de 26 años, tiene un salario superior a Teo, de 40 años, en el equipo Junior de Barranquilla.
Julio Montenegro
