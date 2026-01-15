Entrenador de Falcao lanza una advertencia que sacude a Colombia: “Jugadores de 28 años no están así como él”

De un momento a otro, Millonarios sorprendió al mundo del fútbol y anunció el regreso de Radamel Falcao. Ahora, la gran pregunta era en qué estado físico iba regresar ‘El Tigre’ a las canchas después de pasar un semestre sin jugar a los 39 años. ¿Quién podría resolverla?

César Murillo, entrenador personal de Falcao, habló en exclusiva con BOLAVIP y lo contó todo. Experto en acondicionamiento de fuerza, Murillo reveló en qué condiciones llega el delantero después de haber disputado su último partido oficial el 19 de junio de 2025. Incluso, se animó a ponerlo por encima de muchos jugadores de 28 años del fútbol colombiano.

“En lo físico llega muy bien, llega en condiciones óptimas para igualarse al grupo. Nosotros con Falcao venimos trabajando casi todo el semestre que se quedó sin jugar (…) A pesar de que le hace falta fútbol, que le hacen falta partidos, esos entrenamientos con grupo más dinámicos; pienso que la parte física, la parte de él estar fuerte, de él estar cuidado para evitar cualquier tipo de lesión se hizo un trabajo bien arduo y que nosotros pudimos llevarlo a cabo de la mejor manera”, empezó diciendo César Murillo.

Radamel Falcao volverá a jugar en el fútbol colombiano a los 39 años y así llega

Falcao volverá a jugar tras un semestre sin equipo. (Foto: cortesía del entrevistado)

El debut de Radamel Falcao García con Millonarios tardará al menos dos fechas de la Liga Colombiana I-2026 porque deberá pagar una sanción de cuatro jornadas que tiene vigente y que se podría reducir a dos encuentros. Así que para empezar a palpitar su regreso al fútbol colombiano, llegaron los detalles exclusivos de su actual condición física.

-¿Cuál será el principal riesgo de Falcao, la edad o la inactividad con la que viene?

-La edad por temas biológicos sí puede afectar un poco, pero mientras un deportista de alto rendimiento en este caso como Falcao se mantenga físicamente muy bien, bien de peso, bien muscularmente, pues es un jugador que puede rendir y que puede aportar. La parte de la inactividad a todo jugador le pasa factura, porque los jugadores lo que quieren es jugar, tener minutos, pero pienso que Falcao, a la medida que se vaya involucrando en los partidos y teniendo minutos, va a tener un gran semestre como lo demostró el semestre pasado.

-¿Se animaría a decir la edad que tiene Falcao biológicamente hablando de su cuerpo?

Es muy difícil saber eso, lo único que te puedo decir es que él tiene dos ligamentos cruzados rotos de la rodilla derecha e izquierda y pese a eso ha sido un jugador que se ha mantenido en actividad. ¿Sabes? Entonces, decir la edad que él pudiera tener no sabría decir, pero es un jugador que está muy bien físicamente. Me atrevo a decir que hablando de fútbol colombiano, jugadores de 28, 29 y 30 años no están así como él. No todos, pero me atrevo a decir que un porcentaje importante del fútbol colombiano no está así como él.

-¿Para cuántos partidos seguidos considera que podría estar Falcao sin comprometer su físico?

-No sé porque ahí dependerá mucho del tipo de partidos, dependerá mucho del calendario del torneo, dependerá también de qué manera juega Millonarios porque, por ejemplo, en el semestre anterior a Falcao le tocaba correr demasiado. Entonces, él tenía mucho desgaste, tenía que bajar a buscar la pelota casi desde la mitad de la cancha. Dependiendo de cómo juegue Millonarios para él, pienso que podría jugar la mayoría de tiempo en un partido. Es un jugador decisivo, importante. Me atrevería a decir que él está para un 70 o 80 por ciento del partido. Todo depende también del técnico. ¿No? Como lo quiera dosificar, las cargas, los minutos, pero él siempre estará para jugar. Eso sí estoy seguro.

