Toda Colombia sorprendida con el nuevo apodo que le pusieron a Falcao tras ser silbado en Argentina

Y un día, Radamel Falcao García volvió a jugar con Millonarios. ‘El Tigre’ regresó tras pasar un semestre sin jugar y lo hizo en medio de silbidos con los que fue recibido por los hinchas de Boca Juniors. Sin embargo, la gran sorpresa llegaría con el apodo que le pusieron en Argentina.

Todo parecía indicar que Falcao no iba a volver a jugar con Millonarios porque había explotado en la conferencia de prensa tras no clasificar a la final de la Liga Colombiana I-2025. Incluso, el delantero recibió una dura sanción de cuatro fechas por parte de la Dimayor, pero…

En uno de esos anuncios que nadie veía venir, Millonarios anunció que Radamel Falcao volvió para un último baile, y la hora de volver a verlo en cancha se daría en el partido amistoso ante Boca Juniors por la Copa Miguel Ángel Russo. La bienvenida que le dieron a ‘El Tigre’ no sería nada agradable.

El nuevo apodo que le pusieron a Falcao tras ser silbado en Argentina

Falcao en el partido amistoso Boca vs. Millonarios. (Foto: Getty Images)

Con el recuerdo intacto que jugó por cuatro temporadas en River Plate, Radamel Falcao García fue recibido con una lluvia de silbidos por los hinchas de Boca Juniors en el empate 0-0. Sin embargo, en la transmisión para el canal ESPN, Argentina, sorprendieron a toda Colombia con un nuevo apodo para ´El Tigre’ a pesar de la fama que tiene la cultura futbolera argentina. “Una leyenda”, dijeron.

Este sería el salario de Radamel Falcao en su regreso a Millonarios

Si se tiene en cuenta que Falcao ganaba casi un millón de dólares en su última etapa de Millonarios, todo indica que tendría el mismo salario en su regreso para la Liga Colombiana I-2026. Esto quiere decir que ganaría mensual más de US$166.000 dólares, más de $600 millones de pesos colombianos.

