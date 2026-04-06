Minnesota United confirma si James Rodríguez tiene o no la enfermedad que acabaría con su carrera

La salud de James Rodríguez pasó a ser tema de interés mundial en el fútbol. No solo tuve que ser hospitalizado tras la derrota de la Selección Colombia ante Francia del 29 de marzo, también se llegó a decir que el problema médico del ’10’ estaría relacionado con la enfermedad rabdomiólisis que podría acabar con su acarrera. ¡Minnesota United FC ya aclaró todo!

Luego de que la Federación Colombiana de Fútbol confirmara el 2 de abril que James tuvo que ser hospitalizado por una deshidratación severa, el usuario de X ‘EdgarNAGs‘, panelista del podcast ‘NAG News (Noticias)’, publicó que la situación médica del jugador colombiano “se cree que está relacionado con problemas de salud más graves, en particular rabdomiólisis“.

¿Y qué es la rabdomiólisis? Es una condición médica grave que ocurre cuando el tejido muscular dañado se descompone rápidamente y termina liberando sus contenidos en el torrente sanguíneo. Esta enfermedad tiene como principales consecuencias insuficiencia renal aguda, orina de color oscuro, debilidad y dolor muscular extremo y desequilibrio de electrolitos. Por fortuna para la salud de James Rodríguez, hay buenas noticias tras este rumor.

Minnesota confirma si James tiene o no la enfermedad que lo retiraría

James firmó con Minnesota hasta el 30 de junio de 2026. (Foto: Getty Images)

“El Minnesota United FC se toma muy en serio la salud y la privacidad de sus jugadores. El club y nuestros profesionales médicos pueden afirmar de manera inequívoca que no ha habido evidencia clínica ni de laboratorio de rabdomiólisis. Pedimos respetuosamente a los miembros de los medios de comunicación y al público que se abstengan de realizar más especulaciones sobre la salud de James. Cualquier actualización adicional será comunicada directamente por el club a través de los canales oficiales”, publicó la cuenta oficial en X del equipo de la MLS.

Lo último que se sabe de la salud de James Rodríguez

El comunicado de Minnesota United no solo confirmó que James Rodríguez no padece de rabdomiólisis, también confirmó dos muy buenas noticias para la Selección Colombia: el ’10’ recibió la alta médica tras ser tratado con terapia de fluidos intravenosos y “se presentó hoy, lunes 6 de abril, en las instalaciones de entrenamiento del club y participó en una sesión supervisada de regreso a la actividad”. ¡Uf! Respiro de alivio para todo el país.

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