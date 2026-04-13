Luis Díaz vive una buena temporada en Bayern Múnich, haciendo uno de sus mejores años en Europa. El colombiano es clave para el equipo de Kompany, sin embargo, ya se viene un nuevo mercado de fichajes y ahora revelan que el club alemán va por un competidor directo para ‘Lucho’.

Bayern Múnich estaría buscando el fichaje de Anthony Gordon, de acuerdo a la información de Sky Sports. El extremo de Newcastle viene de un gran rendimiento en la Premier League y estaría listo para dar el siguiente paso y llegar a un equipo grande.

El fichaje de Gordon iría directamente a aumentar la competitividad para Luis Díaz, puesto que, ahora mismo el colombiano es absoluto titular en su puesto y no tiene reemplazo. En esta temporada en la Premier League, Gordon ha sido tanteado por varios grandes.

Anthony Gordon es uno de los jugadores más rápidos de la Premier League y su velocidad es, justamente, uno de los aspectos que más atrae a los grandes de Inglaterra y a Bayern Múnich. Además, apenas tiene 25 años y se vendría su mejor momento.

Gordon también jugaría el Mundial con Inglaterra. (Foto: GettyImages)

Por edad, Gordon también se ve como un reemplazo “tentador” para Luis Díaz. Tiene 4 años menos que el colombiano, que cumplirá ya 30 años en el próximo mes de enero. De ahí que ya en Bayern piensen en la rotación de cara al futuro del colombiano.

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Los números de Anthony Gordon en esta temporada

En toda la temporada, Gordon ha marcado un total de 17 goles y dado 5 asistencias en un total de 46 partidos. Suma más de 2.000 minutos en cancha y mostró una importante polivalencia, al también jugar como delantero centro en lo que va de año.

¿Hasta cuándo tiene contrato Luis Díaz con Bayern Múnich?

Díaz tiene un contrato largo aún por cumplir con Bayern Múnich. El colombiano firmó hasta finales de la temporada 2029. Por lo cual, sumado a su edad y rendimiento, no se ve probable una salida rápida en la siguiente temporada para el titular de la Selección Colombia.

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En síntesis:

El Bayern Múnich busca fichar a Anthony Gordon para competir con Luis Díaz .

busca fichar a para competir con . Luis Díaz tiene contrato vigente con el club alemán hasta la temporada 2029 .

tiene contrato vigente con el club alemán hasta la temporada . Anthony Gordon registra 17 goles y 5 asistencias en 46 partidos esta temporada.