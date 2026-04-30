Este jueves 30 de abril de 2026 Millonarios confirmó en sus redes sociales que Darwin Quintero no volverá a jugar toda la temporada. El experimentado volante atraviesa un delicado problema de salud y eso hace que no pueda volver a ejercer la actividad deportiva.

De acuerdo a la información publicada por Pipe Sierra, Quintero no podrá volver a jugar en toda la temporada. El volante ya empezó un tratamiento médico para volver a jugar el siguiente semestre, aunque ahora mismo eso se ve muy complicado.

Según la revelación de Adrián Magnoli, Quintero sufriría de un “trombo en una pierna”, y por este motivo el jugador se apartó de la actividad deportiva. Millonarios le envió los mejores deseos en su comunicado y espera que el jugador regrese.

Darwin Quintero venía sumando minutos con Millonarios en la temporada, aunque no era titular indiscutible en el club. El volante hace poco anotó un gol clave para que el club derrote a Boston River en la Copa Sudamericana en un partido clave.

Darwin Quintero se pierde el resto del semestre. (Foto: @MillosFCoficial)

Este problema de salud de Quintero también abre la puerta a que Millonarios tenga que buscar a un nuevo jugador en el siguiente mercado de fichajes. El volante podría volver a finales de este año, por lo cual, es imperativo llevar ese vacío.

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Los números de Darwin Quintero en esta temporada

En toda la temporada, Darwin Quintero ha jugado un total de 16 partidos entre todas las competencias. Marcó 2 goles y dio 2 asistencias. El volante suma en cancha más de 500 minutos. Cumplirá 39 años el próximo mes de septiembre y hay dudas también sobre su futuro.

En síntesis: