Imparables: el dato que une a Luis Díaz con Lamine Yamal

El presente de Luis Díaz en Europa es absolutamente inmejorable. El colombiano cambió Liverpool por Bayern Múnich en una decisión de vida que sigue justificándose a partir de datos y estadísticas de peso. Es junto a Lamine Yamal, uno de los únicos cuatro futbolistas que hasta la fecha suman más de 10 goles y 10 asistencias en todas las competencias del viejo continente. Se frotan las manos en la Selección Colombia.

Todo pasa por entender que solo hay 4 jugadores que sumen dobles dígitos en goles y asistencias. Son pocos los activos que tienen más de 10 asistencias y 10 goles hasta la fecha en el viejo continente. Fermín López del Barcelona y Michael Olise del Bayern Múnich completan un cuadro sin figuras como Vinicius, Kylian Mbappé, Erling Haaland, Julián Alvarez o Harry Kane.

Vayamos puntualmente a cada caso. Luis Díaz suma hasta la fecha 14 goles y 10 asistencias en todas sus competencias con Bayern Múnich. Su compañero bajo las filas de Vincent Kompany suma 13 tantos oficiales y 17 asistencias que en gran parte han ido tanto al cafetero como por supuesto a un Harry Kane absolutamente beneficiado por esta estadística. En Barcelona ocurre lo mismo alrededor de la figura de nombres como Ferrán Torres o Robert Lewandowski.

Con apenas 18 años en sus piernas, Yamal suma 10 goles y 11 asistencias en todo lo que vamos de temporada. Solamente un pase de gol menos tiene Fermín López en una temporada absolutamente reveladora por parte del número 16 y que le catapulta incluso para luchar con meterse en la selección española que intentará quedarse con el título de la Copa Mundial de selecciones de la FIFA a mediados de año. Son los únicos cuatro futbolistas de todo el viejo continente que hasta la fecha pueden meterse en esta estadística.

Olise y Luis Díaz, pareja de moda en toda Europa: GETTY

Luis Díaz fue el segundo en alcanzarla después de su compañero en Bayern. Una entidad que brilla hasta la fecha de la mano de Kompany que apenas ha perdido un solo partido en lo que vamos de temporada. Este fin de semana por la jornada número 19 de la Bundesliga recibirán a Augsburgo y antes de culminar su participación en la primera fase de la Champions League visitando el PSV neerlandés.

Datos claves

Luis Díaz suma 14 goles y 10 asistencias tras unirse al Bayern Múnich esta temporada.

suma y tras unirse al esta temporada. El colombiano es uno de los cuatro futbolistas en Europa con dobles dígitos en goles y asistencias.

en Europa con dobles dígitos en goles y asistencias. Lamine Yamal, de 18 años, registra 10 goles y 11 asistencias en la presente campaña.

