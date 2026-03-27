Nicolas Rodríguez llegó a Colombia después de ser denunciado y el caso puede dar un giro inesperado

La denuncia contra Nicolás Rodríguez conmocionó a todo el fútbol de Colombia. Mientras estaba fuera del país, el jugador de Atlético Nacional fue denunciado por una supuesta violación, y tras su arribo a territorio colombiano, el caso puede dar un giro inesperado.

Rodríguez fue demandado por una joven de 19 años debido a un supuesto acceso carnal en persona puesta en incapacidad de resistir. Francisco Bernate, abogado de la víctima, señaló que “la persona que ella reconoce con la que estuvo en la habitación sería esta persona (el jugador de Nacional)”.

Ante este hecho, Nicolas Rodríguez publicó en su cuenta e Instagram un comunicado de su abogado Luis Felipe Henríquez en el que se afirmó que “tras un análisis preliminar de los hechos y los elementos de prueba disponibles, sostenemos que las acusaciones no se ajustan a la realidad de lo sucedido. Manifestamos nuestra absoluta confianza en la inocencia de Nicolás Rodríguez Calderón“.

Todo el escándalo de la denuncia contra Nicolás Rodríguez sucedió mientras el jugador estaba en Estados Unidos porque fue convocado para el partido amistoso entre Atlético Nacional y Cruz Azul del miércoles 25 de marzo. El extremo ya regresó a Colombia, y lejos de esconderse mientras continúa la investigación en su contra, tomó una decisión para demostrar su presunta inocencia.

Esto pasó cuando Nicolás Rodríguez llegó a Colombia tras ser denunciado

Una joven de 19 años denunció a Nicolás Rodríguez.

“Nicolás Rodríguez se puso desde esta mañana (viernes 27 de marzo) a disposición de la Fiscalía y de Medicina Legal para esclarecer lo sucedido en la denuncia en su contra”, publicó el periodista Felipe Sierra.

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ver también Se complica Nicolás Rodríguez: Medicina Legal confirmó la versión que le dio la denunciante

¿Nicolas Rodríguez jugará en Atlético Nacional vs. Deportivo Pasto?

El próximo partido de Atlético Nacional en la Liga Colombiana I-2026 será ante Deportivo Pasto el domingo 29 de marzo a las 7:20 P.M. ¿Jugará Nicolas Rodríguez? La respuesta es no, ya que el club ‘Verdolaga’ anunció el 24 de marzo que, mientras continúa las investigaciones por la denuncia contra el extremo, Rodríguez fue apartado de las actividades del equipo profesional.

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En resumen

Nicolás Rodríguez fue denunciado por presunta violación a una joven de 19 años.

fue denunciado por a una joven de 19 años. El jugador fue apartado de Atlético Nacional el 24 de marzo por la investigación.

el 24 de marzo por la investigación. El 27 de marzo, Rodríguez se puso a disposición de la Fiscalía y Medicina Legal tras regresar a Colombia.

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