Se complica Nicolás Rodríguez: Medicina Legal confirmó la versión que le dio la denunciante

Siguen saliendo a la luz más detalles sobre la denuncia contra Nicolás Rodríguez. El programa ‘Noticias Telemedellín’ habló con Francisco Bernate, abogado de la denunciante, y en el informe que presentaron revelaron que Medicina Legal confirmó la versión que le dio la jovén, de 19 años, que denunció al jugador de Atlético Nacional.

De acuerdo con Bernate, la agresión ocurrió el pasado domingo 15 de marzo cuando Rodríguez, de 21 años, contactó a la joven por redes sociales para invitarla a compartir con cuatro amigos en Medellín sobre las 12:00 A.M. Dicho encuentro se trasladó a Rionegro y allí la denunciante habría perdido la consciencia mientras consumía licor. La supuesta víctima sostiene que fue drogada.

La denunciante le dijo a la Fiscalía que al recuperar el conocimiento se dio cuenta que había sido agredida sexualmente por Nicolás Rodríguez. “La persona que ella reconoce con la que estuvo en la habitación sería esta persona (el jugador de Atlético Nacional)”, afirmó el abogado Francisco Bernate y más detalles estaban por salir a la luz.

Medicina Legal confirmó versión de la joven que denunció a Nicolás Rodríguez

Medicina Legal cofirmó la versión que dio la denunciante de Nicolás Rodríguez. (Foto: Vizzor Images y X / @MedLegalColombi)

“La agresión sexual y la pérdida de consciencia fue confirmada por Medicina Legal. Sin embargo, la Fiscalía será la encargada de determinar si el futbolista Rodríguez será imputado, además, de otro posible imputado”, reveló el informe del programa ‘Noticias Telemedellín’ que llegó a más de 128.000 reproducciones en Instagram.

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El abogado de la denunciante confirmó que su cliente fue presionada para que no denunciara

Luego de revelarse que Medicina Legal avaló la versión de la joven sobre la violación que sufrió en estado de inconsciencia, Francisco Bernate señaló que “otra persona con posterioridad al evento la contacta vía redes sociales como animándola a dejar eso así (…) Primero justicia, esto ocurrió y alguien tiene que responder por esto“.

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