La leyenda de Real Madrid es relacionado con Atlético Nacional y este sería un sueldo que le podrían pagar.

Una publicación de Marcelo pendiente de James Rodríguez y de Atlético Nacional levantó todos los rumores sobre un posible fichaje, aunque es prácticamente imposible que este se dé. Son varios los aspectos que separarían a ambas partes, pero sobre todo que Marcelo ya se retiró y no va a fichar por Nacional.

Aunque en medio de toda esta novela, algunos hinchas se cuestionan cuanto podría pagarle Atlético Nacional a una leyenda de estas características. Marcelo es uno de los jugadores más importantes de la historia, y para muchos de los mejores laterales izquierdos del fútbol mundial.

¿Cuál sería el sueldo que Nacional le podría pagar a Marcelo?

Para determinar el sueldo que Atlético Nacional le podría pagar a Marcelo hay que considerar cuánto le está pagando a James Rodríguez, que es su sueldo más alto. El ‘Verdolaga’ le paga al 10 un sueldo de 4 millones por año, este sería el monto máximo para una leyenda.

El comentario de Marcelo que desató los rumores. (Captura de pantalla)

James Rodríguez está disfrutando su etapa en el fútbol colombiano y se espera que en este 2026 pueda luchar por un campeonato con Nacional. El jugador también apuntaría a ser el gran fichaje del club para competir el siguiente año en la Copa Libertadores, de ahí que, necesitan ganar algo esta temporada.

El contrato de James Rodríguez con Atlético Nacional

James Rodríguez tiene contrato con Atlético Nacional hasta mediados de 2027. El colombiano tendría un sueldo de 4 millones por año, y la expectativa sería renovarlo por más tiempo, siempre y cuando haya voluntad de todas las partes y los resultados acompañen.

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