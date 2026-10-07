El mensaje de Néstor Lorenzo a los únicos dos jugadores que no debutaron con la Selección Colombia

Solo Óscar Perea y Royer Caicedo se quedaron sin minutos durante esta Fecha FIFA. Fueron los únicos que no fueron utilizados por el cuerpo técnico de Néstor Lorenzo a lo largo de 3 amistosos que empiezan a dejar conclusiones en la Selección Colombia. El entrenador argentino dejó un claro mensaje alrededor de la nueva generación que viene en camino pensando en el ciclo mundialista de cara al verano del año 2030.

“Tengo conclusiones inmediatas y conclusiones que vamos a sacar con el cuerpo técnico a partir de lo hecho, pero no me parece justo dar nombres. Tenemos los entrenamientos grabados y los partidos. El saldo es positivo con todos, incluyendo a los que no jugaron, porque los tuvimos de cerca y vimos el potencial que tienen para ser llamados en un futuro cuando la Selección lo necesite“, palabras de Lorenzo argentino después de la victoria por 2 a 0 frente a Perú en Miami.

Kevin Andrade, Édier Ocampo, Royer Caicedo, Matías Orozco, Daniel Arcila, Juan Manuel Rengifo, Camilo Durán, Kevin Viveros y Óscar Perea. Estos fueron los nombres que tuvieron su primera convocatoria de la mano de la selección cafetera. Solamente el delantero de América de México y el futbolista de la liga belga se quedaron sin minutos. No tuvieron la posibilidad de participar de los encuentros ante México, Paraguay y Perú.

Los goles de Samuel Velásquez y Daniel Arcila sirven para que Colombia cierre con una victoria. Se trata del primer parón internacional después de una Copa del Mundo que dejó tanto puntos altos como bajos en el equipo cafetero. También un cambio de era que incluye no solamente la salida de James Rodríguez. Los primeros balances del cuerpo técnico de Lorenzo en cuanto a minutos y posibilidades se refiere son contundentes.

Perea y Caicedo, únicos sin minutos en Colombia durante la Fecha FIFA: GETTY

El entrenador dejó claro que incluso los nombres que no tuvieron minutos serán importantes en el análisis general. Colombia vive un momento de recambio que de cara a la fecha FIFA del mes de noviembre seguirá consolidándose. En ese momento los cafeteros tendrán que enfrentar a Chile en un doble amistoso que marcará el final del 2026. Por lo pronto y a la espera de lo que ocurra dentro de varias semanas, solo Óscar Perea y Royer Caicedo se quedaron sin minutos durante esta fecha FIFA.

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Lorenzo, contento con la Fecha FIFA

“Mantuvimos durante los tres partidos una estructura que le permitiera a los jugadores nuevos adaptarse. A veces pasó, a veces no. Me hubiese gustado que el fútbol fluyera más, sobre todo en los primeros partidos en los que terminamos mal las jugadas. Hoy sucedió lo mismo en muchas jugadas para terminar con centro o remates y no nos arriesgamos ahí”, analizó igualmente Néstor Lorenzo sobre el momento de su equipo en Estados Unidos. Se tuvieron los 3 resultados posibles ante rivales conocidos en el panorama americano.

Lorenzo valoró las nuevas caras que han llegado a su equipo. Entiende que lo más importante pasa por ver la personalidad de diferentes jugadores que tendrán que liderar la selección durante los próximos años. El entrenador se muestra contento con el balance general: “Creo que dimos un paso adelante. La parte táctica la dejo de lado porque eso es lo que más fácil se puede mejorar. Tuvimos mejores sociedades en distintas partes del campo”.

Datos claves

Néstor Lorenzo valoró el trabajo de Óscar Perea y Royer Caicedo pese a no debutar.

valoró el trabajo de y pese a no debutar. Colombia derrotó 2-0 a Perú en Miami con goles de Samuel Velásquez y Daniel Arcila .

derrotó a en Miami con goles de y . Néstor Lorenzo enfrentará con Colombia a Chile en la fecha FIFA de noviembre de 2026.