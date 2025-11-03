James Rodríguez no dudó y esto decidió tras ver que Durán se vuelve a acercar a la Selección Colombia

En la interna de la Selección Colombia todavía hay un misterio que para muchos sigue sin resolverse. Luego de aquel rumor en el que supuestamente Jhon Durán tuvo un problema en el camerino con el entrenador Néstor Lorenzo y que James Rodríguez tuvo que intervenir, el delantero se volvió a acercar a la ‘Tricolor’, y el ’10’ no dudó en tomar una decisión.

¡A los antecedentes! El periodista Paolo Arenas informó que “Durán se metió al camerino insultando y manoteando a los compañeros. Lorenzo luego ingresó, quiso calmar la situación y el mismo Durán lo agarró de la camiseta y zarandeó. James y Lerma intervinieron rápido. El 10 al suelo, Lerma sí frenó al 9″,

A pesar de que todos los protagonistas desmintieron el hecho que ocurrió en el empate 0-0 de Colombia contra Perú del 6 de junio, resultó bastante sospechoso que Jhon Durán haya salido de la convocatoria de la selección colombiana por una molestia en la espalda tan solo unas pocas horas después del supuesto problema en el camerino.

La reacción de James al ver que Durán se vuelve a acercar a la Selección Colombia

James Rodríguez y Jhon Durán con la Selección Colombia en las Eliminatorias.

Luego de que Jhon Jáder Durán no fuera convocado a los dos últimos partidos de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026, el delantero se volvió a acercar a la Selección Colombia con un golazo para que Fenerbahçe le ganara 2-3 a Besiktas. Además, el delantero presumió su anotación en Instagram y James Rodríguez no dudó en ignorarlo sin un ‘Me Gusta’. Otros jugadores de la ‘Tricolor’ como Luis Díaz sí lo hicieron. ¿Casualidad o causalidad?

Lorenzo reveló por qué no convocó a Jhon Durán tras el rumor de la pelea

“Siempre tuve en consideración a Jhon Durán, lo pusimos desde los 18 años porque le vemos proyección, futuro y presente, pero uno no puede dudar de un dolor que sienta un jugador, no estoy muy al tanto, pero sé que es un dolor en la tibia, que le molesta y le molesta, son como tendinitis rebeldes y crónicas que cuestan“, confesó Néstor Lorenzo sobre el por qué no convocó a Durán para las dos últimas fechas Eliminatorias al Mundial 2026.

