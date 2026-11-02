¡Pésimas noticias en Guarne! "No será más": Duro golpe en Atlético Nacional en plena Liga Colombiana II-2026. ¡Mira la sensible baja!

Atlético Nacional camina a paso firme para terminar primero en la fase regular de la Liga Colombiana II-2026, pero el futuro inmediato no da respiro, ya se conoció un duro golpe para el próximo año. “No será más”, dijeron…

Lejos de tenerle miedo a innovar en el fútbol de Colombia, Nacional sorprendió a todos al confirmar que, después de 14 años, no iban más con Nike para su indumentaria. A partir del 2027, el equipo ‘Verdolaga’ lanza su marca propia para toda su ropa.

¡Y este no será el único gran cambio para el próximo año! Con el cupo a la fase previa de la Copa Libertadores prácticamente en el bolsillo por la tabla de reclasificación, Atlético Nacional no podrá contar con uno de sus aliados con el mantenía una relación de tres años.

Duro golpe en Atlético Nacional en plena Liga: “No será más”

Jugadores de Nacional- (Foto: X)

A la hora de contar con un patrocinador que pone el dinero sobre la mesa sin ningún problema, Nacional podía presumir que lo tenía. Sin embargo, eso va a cambiar. “Definitivamente Betsson será más el principal patrocinador de la camisa de Nacional, tampoco será Betano”, informó el periodista Mauricio Agudelo.

La ventaja que busca Atlético Nacional para salir campeón en diciembre

A falta de dos partidos (Deportivo Pereira y Once Caldas), Atlético Nacional busca quedar entre los dos primeros lugares de la tabla de posiciones de la Liga Colombiana II-2026 para tener la ventaja deportiva en cuadrangulares que ningún equipo puede empatar con ellos porque perdería la posición. El famoso punto invisible.

Publicidad

Encuesta¿Cuál de estos patrocinadores no seguirá con Atlético Nacional? ¿Cuál de estos patrocinadores no seguirá con Atlético Nacional? YA VOTARON 0 PERSONAS

En resumen