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“No será más”: Duro golpe en Atlético Nacional en plena Liga Colombiana II-2026

¡Pésimas noticias en Guarne! "No será más": Duro golpe en Atlético Nacional en plena Liga Colombiana II-2026. ¡Mira la sensible baja!

Jugadores de Atlético Nacional.
© X / @nacionaloficialJugadores de Atlético Nacional.

Atlético Nacional camina a paso firme para terminar primero en la fase regular de la Liga Colombiana II-2026, pero el futuro inmediato no da respiro, ya se conoció un duro golpe para el próximo año. “No será más”, dijeron…

Lejos de tenerle miedo a innovar en el fútbol de Colombia, Nacional sorprendió a todos al confirmar que, después de 14 años, no iban más con Nike para su indumentaria. A partir del 2027, el equipo ‘Verdolaga’ lanza su marca propia para toda su ropa.

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¡Y este no será el único gran cambio para el próximo año! Con el cupo a la fase previa de la Copa Libertadores prácticamente en el bolsillo por la tabla de reclasificación, Atlético Nacional no podrá contar con uno de sus aliados con el mantenía una relación de tres años.

Duro golpe en Atlético Nacional en plena Liga: “No será más”

Jugadores de Nacional- (Foto: X)

Jugadores de Nacional- (Foto: X)

A la hora de contar con un patrocinador que pone el dinero sobre la mesa sin ningún problema, Nacional podía presumir que lo tenía. Sin embargo, eso va a cambiar. “Definitivamente Betsson será más el principal patrocinador de la camisa de Nacional, tampoco será Betano”, informó el periodista Mauricio Agudelo.

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A falta de dos partidos (Deportivo Pereira y Once Caldas), Atlético Nacional busca quedar entre los dos primeros lugares de la tabla de posiciones de la Liga Colombiana II-2026 para tener la ventaja deportiva en cuadrangulares que ningún equipo puede empatar con ellos porque perdería la posición. El famoso punto invisible.

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En resumen

  • 2027: Atlético Nacional lanzará su marca propia tras 14 años vistiendo la marca Nike.
  • Betsson: dejará de ser el patrocinador principal en la camiseta de Atlético Nacional.
  • Punto invisible: Atlético Nacional busca asegurarlo clasificando entre los dos primeros de la Liga.
Julio Montenegro
Julio Montenegro
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