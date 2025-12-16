Liverpool y Manchester City van por figura de la Selección Colombia

La Premier League tiene a dos de sus gigantes peleándose por una de las figuras de la Selección de Colombia. El Liverpool y Manchester City van por uno de los titulares de la Tri.

Según medios ingleses, Daniel Muñoz también está en planes de los ‘reds’ y los citizens para el 2026. Con esto se suman al interés del Manchester United por el lateral colombiano.

Para mala suerte de los tres clubes, tendrán que poner más dinero para convencer al Crystal Palace. El club de Londres no tiene pensado vender a Muñoz en enero.

El defensor, ya dos veces campeón con el Crystal Palace, solo sería vendido luego del Mundial 2026 en el mercado de agosto. Además de los ingleses, lo sondeó el FC Barcelona y el Inter de Milán.

Su precio de salida ronda los 45 millones de euros, además su club no tiene apuro ya que tiene contrato vigente hasta la temporada 2028. Otros rumores lo ponen en planes del Real Madrid.

El contrato de Daniel Muñoz con Crystal Palace

En este contexto, Daniel Muñoz tiene contrato con el Crystal Palace hasta finales de la temporada 2028. Por lo cual, si el colombiano quiere salir en enero o en el próximo verano deberán pagar el precio que demande Crystal Palace. En Transfermrkt, tiene un valor de 25 millones de euros.

