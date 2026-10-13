Por qué Millonarios no jugó hoy 13 de octubre contra Once Caldas por la fecha 13 de la Liga Colombiana

¿Por qué se canceló a última hora? Descubre la razón por la que Millonarios no jugó este 13 de octubre contra Once Caldas en El Campín.

Se advirtió y no hicieron caso… Cuando faltaban pocos minutos para que iniciara el partido entre Millonarios y Once Caldas por la fecha 13 de la Liga Colombiana II-2026, la cuenta oficial en X de la Dimayor publicó el motivo por el cual no se jugó el martes 13 de octubre.

Bogotá había vivido el concierto con la mayor cantidad de asistentes en la historia del estadio ‘El Campín’ después de dos fechas que tuvieron más de 100.000 personas. El grupo surcoreano BTS realizó un montaje que obligó a cambiar la grama de la cancha de juego y las consecuencias fueron más que evidentes.

Ante las imágenes de cómo había quedado la cancha, Sencia, empresa encargada de la operación, administración y transformación del Estadio Nemesio Camacho El Campín, señaló que había plantado otra grama la cual iba a quedar totalmente instalada para el partido entre Millonarios y Once Caldas del 13 de octubre. Lo hicieron, pero no cumplieron con todo lo que prometieron, y la Dimayor no dudó en exponerlos.

Por qué Millonarios no jugó vs. Once Caldas por la fecha 13

Así estaba la cancha de El Campín. (Foto: X)

“Cancelación del encuentro entre Millonarios FC y Once Caldas debido al lamentable estado de campo de juego del Estadio El Campín. La División Mayor del útbol Profesional Colombiano – Dimayor – se permite informar a la opinión pública que debido al lamentable estado del campo de juego del Estadio El Campín, nos vemos en la penosa obligación de cancelar el partido programado para este martes 13 de octubre entre Millonarios y Once Caldas. A pesar de que Sencia aseguró públicamente que la nueva grama estaría en condiciones aptas para disputar un partido de fútbol profesional, viendo la evidencia y buscando preservar la integridad de los jugadores, se toma la decisión de cancelación. La nueva fecha del encuentro será comunicada oportunamente“, publicó la Dimayor.

𝗖𝗮𝗻𝗰𝗲𝗹𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗱𝗲𝗹 𝗲𝗻𝗰𝘂𝗲𝗻𝘁𝗿𝗼 𝗲𝗻𝘁𝗿𝗲 𝗠𝗶𝗹𝗹𝗼𝗻𝗮𝗿𝗶𝗼𝘀 𝗙.𝗖. 𝘆 𝗢𝗻𝗰𝗲 𝗖𝗮𝗹𝗱𝗮𝘀 𝗗𝗔𝗙 𝗱𝗲𝗯𝗶𝗱𝗼 𝗮𝗹 𝗹𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗮𝗯𝗹𝗲 𝗲𝘀𝘁𝗮𝗱𝗼 𝗱𝗲 𝗰𝗮𝗺𝗽𝗼 𝗱𝗲 𝗷𝘂𝗲𝗴𝗼 𝗱𝗲𝗹 𝗘𝘀𝘁𝗮𝗱𝗶𝗼 𝗘𝗹 𝗖𝗮𝗺𝗽𝗶𝗻



La 𝐃𝐢𝐯𝐢𝐬𝐢𝐨́𝐧 𝐌𝐚𝐲𝐨𝐫… pic.twitter.com/NGMYlvfCk7 — DIMAYOR (@Dimayor) October 14, 2026

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El otro partido que se aplazó en El Campín

No solo fue Millonarios vs. Once Caldas, la Dimayor también informó que “se ha reprogramado el encuentro entre Independiente Santa Fe y Jaguares FC, válido por la fecha 7 de la Liga BetPlay DIMAYOR II-2026″. Inicialmente, se reprogramó para jugarse el jueves 15 de octubre a las 8:05 p.m. en el Estadio El Campín, pero con lo que pasó con el partido de ‘Millos’, lo más probable es que este encuentro se vuelva a reprogramar.

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En resumen