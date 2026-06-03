Portugal elimina a Argentina y Cristiano Ronaldo llega a la final: Predicción matemática sacude al Mundial

Descubre la predicción matemática del Mundial 2026 que asegura que Portugal eliminará a Argentina y Cristiano Ronaldo jugará la gran final.

¿Y las matemáticas no fallan? La jornada deportiva del 3 de junio se sacudió con una predicción que hace tres mundiales consecutivos acierta al campeón. En esta ocasión, Portugal salió bien parado porque elimina a la Selección Argentina y Cristiano Ronaldo llega a la final de la Copa del Mundo 2026.

¡A los detalles! Joachim Klement es un matemático alemán que popularizó un sistema con probabilidades y contextos que puede llegar a predecir los aspectos más importantes que influyen en un partido de fútbol. No estamos hablando de cualquier cosa…

Klement utiliza el producto interno bruto (PIB) per cápita de cada país (influye en la infraestructura deportiva), el tamaño de la población, el rol que ocupa el fútbol en cada sociedad, una cuota de azar y la posición en el ranking FIFA para predecir qué va a pasar en los partidos. ¡Ya lo hizo para el Mundial 2026 y la predicción sacudió al mundo del fútbol!

Portugal elimina a Argentina: Predicción matemática sacude al Mundial

Portugal y Argentina se enfrentarían en el Mundial. (Foto: Getty Images y archivo particular)

El método de Joachim Klement se puso en marcha y la predicción matemática determinó que Argentina no va a repetir título porque se enfrentaría con Portugal en cuartos de final y quedaría eliminado. Luego, las semifinales serían Países Bajos vs. España y Portugal vs. Inglaterra. Cristiano Ronaldo llegaría a la final del Mundial 2026, pero no ganaría una primera Copa del Mundo, ya que Países Bajos (Holanda) sería el campeón.

Esto pasaría con Brasil en el Mundial 2026, según la mejor predicción matemática

Sería uno de los palos del Mundial de Estados Únidos, México y Canadá 2026. Klement y su fórmula matemática no solo predijo que Argentina sería la única selección sudamericana en llegar a cuartos de final, también tuvo a Brasil eliminado ante Japón en los dieciseisavos de final.

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