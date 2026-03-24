¿Un grande de Colombia? Alberto Gamero rechazó a este equipo, tras su salida de Deportivo Cali

Alberto Gamero es un perfil de entrenador libre en el mercado que gusta mucho a diferentes equipos, no solo de Colombia, sino de toda Sudamérica. El entrenador terminó su ciclo en Deportivo Cali y ahora rechazó a otro equipo que lo buscó.

De acuerdo a la información de Germán Gallardo, Orense de la LigaPro de Ecuador estuvo muy cerca de contratar a Alberto Gamero. No obstante, el DT colombiano rechazó esa posibilidad por temas de seguridad del país y por eso no viajó.

De ahí que, en su lugar llegara Hernán Torres, el ex DT de Millonarios y campeón del fútbol colombiano. Gamero sigue sin club, pero ya queda claro que ofertas no le van a faltar. Además, no se descarta que otro equipo de Colombia lo esté buscando pronto.

El fútbol ecuatoriano está siendo un importante “nicho” para entrenadores colombianos y también para jugadores del país, que son fichados por diferentes equipos de ese campeonato. Gamero también podría interesar a un grande de Ecuador en cualquier momento.

Gamero también pasó por Millonarios. (Foto: GettyImages)

Un equipo para el que también estuvo sonando Gamero hace poco fue el DIM, sin embargo, dicha situación cambió porque el equipo logró clasificar a la Copa Libertadores y por ese se mantuvo a Alejandro Restrepo en el cargo.

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Los números de Gamero con Deportivo Cali

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Con el Cali, Gamero dirigió en un total de 28 partidos entre todas las competencias. El entrenador colombiano alcanzó 8 victorias, 9 empates y 11 derrotas. Estos números dinamitaron un proceso que no pudo llegar a más y dejaron al DT sin trabajo.

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En síntesis:

Alberto Gamero rechazó dirigir a Orense de la LigaPro debido a la inseguridad del país.

rechazó dirigir a de la LigaPro debido a la inseguridad del país. El entrenador registró 8 victorias , 9 empates y 11 derrotas con el Deportivo Cali .

, y con el . Hernán Torres fue contratado por el club ecuatoriano tras la negativa del director técnico colombiano.

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