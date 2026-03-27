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Se le podría acabar la carrera: Abogado de la denunciante contra Nicolás Rodríguez sacude a todo Nacional

En medio del proceso, la defensa de la denunciante lanzó una advertencia sobre el futuro de Nicolás Rodríguez que ya provoca reacciones.

Por Julio Montenegro

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Francisco Bernate es el abogado de la denunciante contra Nicolás Rodríguez.
© X / @fbernate y Vizzor ImageFrancisco Bernate es el abogado de la denunciante contra Nicolás Rodríguez.

Los días pasan y la conmoción en el fútbol de Colombia no para. Luego de conocerse la denuncia contra el jugador Nicolás Rodríguez por presunto acceso carnal en persona puesta en incapacidad de resistir, Francisco Bernate, abogado de la víctíma, sacudió a todo Atlético Nacional con una confesión que pocos, muy pocos esperaban.

Bernate habló con varios medios de comunicación y contó que la presunta violación sucedió el domingo 15 de marzó. Según relató, Rodríguez se puso en contacto por medio de las redes sociales con una joven de 19 años y concretaron una salida con cuatro amigos en Medellín.

El encuentro entra Nicolás Rodríguez y la joven se trasladó a Rionegro y fue allí donde la presunta víctima habría perdido la consciencia mientras tomaba licor. La defendida por Francisco Bernate sostuvo que fue drogada y posteriormente abusada sexualmente. Tanto la pérdida de consciencia como la agresión sexual fueron confirmadas por Medicina legal y eso no sería lo único que complicaría al jugador de Atlético Nacional.

Confesión de abogado de la denunciante contra Nicolás Rodríguez sacude a Nacional

Francisco Bernate es el abogado que defenderá a la joven que demandó a Nicolás Rodríguez

Bernate, abogado que defenderá a la joven que demandó a Nicolás Rodríguez. (Foto: Vizzor Image y X / @fbernate)

¿Se imaginan que un futbolista profesional deje de jugar por cinco años? Esto acabaría su carrera y es lo que le podría pasar a Nicolás Rodríguez, quien ya fue seperado del equipo profesional de Nacional. Faltan por lo menos cinco años. Salvo que se haga una imputación muy rápida y el señor se declare culpable, que yo no lo ve viable. De lo contrario, tendremos que hacer un juicio donde Nicolás podrá estar en libertad porque no tengo ningún elemento para decir que se va a volar o absolutamente nada (…) Esto no se va a resolver antes de cinco años. Además, estamos en Rionero que las fiscalías de Rionegro son un poco más demoradas y tendrán que reccionar y avanzar, pero esto en menos de tres o cuatro años no vamos a conocerlo, confesó Bernate sobre el tiempo que demorará saber si Rodríguez es inocente o culpable.

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“Sí hubo un amigo que ahí fue un poco imprudente, digámoslo, pretendiendo a callar a la víctima. Entonces, pueso eso sí es un elemento que un juez puede decir: ‘Me pueden pertubar el proceso’. Pero pues no tengo ninguna evidencia para decir que eso es de Nicolás ni que lo hicieron con su autorización. Ni más faltaba”, afirmó el abogado de la denunciante sobre la posibilidad de que a Nicolás Rodríguez le dicten medida de aseguramiento.

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En síntesis

  • El abogado Francisco Bernate en cabeza la demanda contra Nicolás Rodríguez por presunto abuso a una joven el 15 de marzo.
  • Medicina Legal confirmó la pérdida de consciencia y agresión sexual de la joven de 19 años.
  • El proceso judicial contra el jugador de Atlético Nacional podría tardar hasta cinco años.
Julio Montenegro
Julio Montenegro
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