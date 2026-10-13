Selección Colombia le ganaría a México un convocado nacional: “Es el próximo Rafa Márquez”

La Selección Colombia podría dar un 'golpe' a la Selección de México y ganarles la convocatoria de un seleccionado nacional.

La Selección Colombia continúa buscando variantes para el nuevo proceso de Néstor Lorenzo y uno de los nombres que podría aparecer en sus planes también interesa a México. El defensor tiene un recorrido particular entre ambos países y su futuro internacional podría convertirse en una disputa entre las dos selecciones.

Se trata de Fernando Álvarez, defensor central de 23 años que cuenta con nacionalidad colombiana, mexicana y estadounidense. El futbolista espera tener una oportunidad en una selección absoluta, mientras su presente en el fútbol colombiano vuelve a ponerlo en el radar.

Álvarez actualmente juega en Deportivo Cali, después de pasar por Pachuca de México y CF Montréal, en la MLS. En el fútbol mexicano incluso lo han señalado como un posible sucesor de Rafa Márquez, mientras que con las selecciones juveniles comenzó a tener oportunidades desde los 18 años.

Su recorrido internacional incluye convocatorias con México en categorías inferiores y, posteriormente, con Colombia Sub-20, con la que disputó el Sudamericano de la categoría. En cambio, Estados Unidos no lo ha tenido en cuenta para sus selecciones, pese a que también cuenta con esa nacionalidad.

La decisión final dependerá de las reglas de elegibilidad de la FIFA y de las convocatorias que reciba. Si Colombia o México lo llaman a la selección absoluta, no necesariamente quedará descartado de inmediato para la otra selección: las normas contemplan circunstancias específicas para cambiar de federación.

El otro jugador que se disputaron ambas selecciones

Ambas selecciones ya se disputaron un jugador, y es que Julián Quiñónes fue convocado por la selección de México aunque también, según fuentes locales, recibió el llamado de Colombia. Con los ‘Aztecas’ jugó y anotó en el Mundial 2026.

Publicidad