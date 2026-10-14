Son titulares: las otras 4 salidas que podría sufrir América de Cali para la temporada 2027

Las salidas que podría sufrir América de Cali para la siguiente temporada. Son algunas figuras.

Este miércoles 14 de octubre de 2026 se confirmó que América de Cali ahora mismo no ha definido qué hacer con la renovación de 4 jugadores que vienen siendo figuras en el club. Los ‘Diablos Rojos’ todavía no revelan sus planes a futuro con estos jugadores.

Las figuras de América de Cali que se podrían marchar

De momento, se sabe que en el club 4 figuras estelares todavía no han renovado su contrato que termina en diciembre y, de momento, no se habla de ofertas de renovación. Los jugadores que pueden irse son:

Jean Fernández

Dany Rosero

Cristian Tovar

Tomas Angel

No deja de ser una sorpresa, porque los 4 elementos se han convertido en jugadores muy recurrentes en esta temporada. El club sigue avanzando de a poco en la construcción de la plantilla de 2027, mientras está peleando por ganar el título en este 2026.

América de Cali perdió en su último partido ante DIM. (Foto: @AmericadeCali)

La otra salida que ya estaría prácticamente definida en América de Cali para la siguiente temporada es la del jugador ecuatoriano Daniel Valencia. Al delantero le ha costado adaptarse y aunque ha tenido oportunidades su futuro estaría de regreso en Ecuador.

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¿Cuándo vuelve a jugar América de Cali?

El próximo partido de América de Cali será contra Bucaramanga, el siguiente domingo 18 de octubre de 2026. El club tiene que volver a la victoria pensando en la posibilidad de seguir liderando el torneo local y pelear por el título en 2026.

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En síntesis: