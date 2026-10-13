Bombazo: Alexander Domínguez dejaría Liga de Quito por otro club

Alexander Domínguez dejaría Liga de Quito luego de un segundo ciclo de títulos y ya suena para varios equipos en el 2027.

Alexander Domínguez es uno de los grandes referentes de Liga de Quito, pero su futuro estaría lejos del equipo albo. Después de un segundo año con poca o ninguna participación, el arquero ecuatoriano cambiaría de club para la temporada 2027.

Según informó Sebastián Aconda, Domínguez no sería renovado una vez que finalice su contrato con Liga de Quito. De confirmarse esta decisión, el guardameta quedaría libre en diciembre de 2026 y podría negociar su llegada a otro equipo sin que deban pagar una transferencia.

Opciones no le faltarían al experimentado portero. Anteriormente, su nombre sonó para clubes de la LigaPro como Aucas, Orense y Vinotinto, además de los históricos uruguayos Nacional y Peñarol, que habrían aparecido entre las alternativas para continuar su carrera.

Domínguez se despediría de Liga de Quito después de su regreso en 2022 y una etapa que se extendería hasta finales de 2026. Durante esos años volvió a levantar títulos con el equipo albo, entre ellos la LigaPro de 2023 y 2024, la Copa Sudamericana de 2023 y la Supercopa Ecuador de 2025.

La posible salida de Domínguez no sería la única decisión contractual que deberá tomar Liga de Quito. Deyverson y José Quintero también terminan sus contratos, aunque, el lateral ecuatoriano sería el único de los tres que tendría encaminada una renovación para continuar en el plantel.

Los fichajes que Liga de Quito firmó para este 2026

Liga de Quito ha anunciado oficialmente a Alejandro Tobar, Jesús Pretell, Janner Corozo, Yerli Quiñónez, Deyverson, Kevin Velasco, Frangoy Zambrano, Luis Segovia, Lucas Rodríguez y Marcelo Weigandt como refuerzos.

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Alexander Domínguez – Liga de Quito. Foto: Getty

En resumen