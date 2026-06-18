Tras triunfo de Colombia en el Mundial 2026, Néstor Lorenzo le dedica estas palabras a Portugal y RD Congo

El DT de la Tricolor analizó con sinceras palabras a los próximos dos rivales del Grupo K. "Vamos a tener que afrontarlo con todo", lanzó.

La Selección Colombia debutó con un sufrido triunfo frente a Uzbekistán (3-1) en el Grupo K del Mundial 2026. Con una tremenda actuación de Luis Díaz, quien se matriculó con un gol y una asistencia frente a los asiáticos, los cafeteros arrancaron con tres puntos que los dejan de líder absoluto en su zona.

Ahora, el próximo desafío del conjunto dirigido por Néstor Lorenzo será la República Democrática del Congo en Guadalajara, donde un triunfo dejaría a la ‘Tricolor’ prácticamente clasificada a los dieciseisavos de final. En caso contrario, la Selección Colombia tendrá que jugarse la vida en la última jornada frente a Portugal en Miami.

Luis Díaz fue genio y figura en el triunfazo de Colombia sobre Uzbekistán (Getty Images).

Tras el trabajado triunfo ante los uzbekos, el entrenador argentino analizó las características de los próximos rivales y advirtió que ambos representarán pruebas muy diferentes para el conjunto cafetero en la lucha por un lugar en la siguiente ronda de la Copa del Mundo.

“Portugal tiene un estilo parecido al nuestro, de ser protagonista a partir de la tenencia del balón. Y RD Congo de pronto juega más a transiciones, a jugadas con pelotazos largos por bandas con velocidad, con salidas rápidas. Son dos estilos diferentes, pero van a ser partidos muy difíciles para nosotros que vamos a tener que afrontarlos con todo”, señaló Lorenzo en conferencia de prensa.

El choque ante RD Congo será el próximo martes 23 de junio a las 21:00 horas de Colombia en el Estadio Akron de Guadalajara. El cierre será ante Portugal, el día sábado 27 del mismo frente al elenco de Cristiano Ronaldo en Miami Gardens.

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¡Néstor Lorenzo ya piensa en los próximos rivales! 🇨🇴



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En resumen…