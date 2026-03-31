Mientras Luis Díaz cuesta 70 millones de euros, esto vale el jugador más de República Democrática del Congo

Luis Díaz no solo es el máximo referente de la Selección Colombia, sino que también es el jugador más caro del equipo en la actualidad. El atacante de Bayern Múnich cuesta un total de 70 millones de euros, y supera ampliamente al jugador más caro del Congo.

República Democrática del Congo eliminó a Jamaica en el repechaje de la FIFA y por eso se metió al Mundial 2026. El equipo africano tiene un valor total de 150 millones de euros. Mientras que, por ejemplo, la Selección Colombia tiene un valor de 300 millones.

El jugador más caro de República Democrática del Congo, de acuerdo a Transfermarkt, es Yoane Wissa. El atacante que brilla con Newcastle en la Premier League tiene un valor de 30 millones de euros, mientras que el segundo es Noah Sadiki, que también vale 30 millones de euros.

Hay una gran diferencia entre lo más caros, pero no entre los jugadores de ambos equipos que siguen al más caro, de ahí que, Colombia apenas le saque 150 millones de diferencia a su rival. Mientras que Portugal, vale más de 800 millones de euros.

El Congo eliminó a Jamaica. (Foto: GettyImages)

Colombia enfrentará al Congo en el segundo partido del grupo, mientras que el equipo africano debutará en este grupo ante Portugal, en una parada muy complicada. La Selección Colombia es candidata para avanzar a la siguiente ronda del torneo.

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El fixture de Colombia en el Mundial 2026

Se viene el Mundial 2026 y así deberá jugar la Selección Colombia en el grupo K para clasificar a la siguiente ronda:

Uzbekistán vs Colombia (17/6)

Colombia vs República Democrática del Congo (23/6)

Colombia vs Portugal (27/6)

Encuesta¿Cómo le irá a Colombia contra República Democrática del Congo? ¿Cómo le irá a Colombia contra República Democrática del Congo? YA VOTARON 0 PERSONAS

En síntesis:

Luis Díaz es el jugador más caro de la Selección Colombia con un valor de 70 millones de euros .

es el jugador más caro de la Selección Colombia con un valor de . República Democrática del Congo clasificó al Mundial tras eliminar a Jamaica y su plantilla vale 150 millones . Su jugador más caro es Yoane Wissa con un valor de 30 millones.

clasificó al Mundial tras eliminar a Jamaica y su plantilla vale . Su jugador más caro es Colombia debutará el 17 de junio ante Uzbekistán y cerrará el grupo K contra Portugal el 27 de junio.