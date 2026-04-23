Richard Ríos va camino a dejar el Benfica y la Liga de Portugal tras el Mundial 2026. El volante colombiano viene sonando muy fuerte para diferentes equipos de Europa, siendo la Premier League la más interesada en él. Hace poco, se reveló que Manchester United lo buscó como fichaje.

Ahora al interés de los ‘Diablos Rojos’ también se suma el de otro equipo de Inglaterra, Fulham. De acuerdo a CaugthOffside, Richard Ríos interesa al equipo de Londres que ya se habría puesto en contacto con el club de Benfica para preguntar por su fichaje.

Ríos podría salir de Portugal por una oferta de 45 millones de euros, que es lo que Benfica estaría dispuesto a aceptar por él. Otro club como Napoli también sigue de cerca al jugador colombiano, y podría hacer un movimiento en las siguientes semanas.

Otro motivo que apura a los equipos a tratar de ya cerrar a Richard Ríos es que el colombiano será titular en el Mundial 2026 con la Selección y en caso de hacer un gran torneo, su valor podría incrementar. Benfica también lo tiene con una cláusula de rescisión de 100 millones.

Richard Ríos viene destacando en Benfica. (Foto: GettyImages)

Otro club de la Serie A de Italia que estaría siguiendo el fichaje de Richard Ríos es Inter. Son varios los clubes de Europa que ven al colombiano, que apenas llegó a Europa hace 1 año, tras varias temporadas siendo de lo más destacado en el Palmeiras.

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Los números de Richard Ríos en Benfica

En toda esta temporada, entre todas las competencias que jugó Benfica, Richard Ríos alcanzó a jugar un total de 42 partidos entre todas las competencias. El volante ha marcado 5 goles y ha dado 5 asistencias. Suma en cancha poco más de 3.000 minutos, siendo muy regular.

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