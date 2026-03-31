Pasan los días y salen más detalles de la derrota de la Selección Colombia vs. Francia en el último amistoso de fecha FIFA. Luis Díaz fue el que más enojo exteriorizó y ahora revelaron imágenes de un monumental enojo del extremo con uno de sus compañeros.

En la defensa de un tiro de esquina, Luis Díaz fue a defender su área y aprovechó para reclamarle a Álvaro Montero. El extremo colombiano reclamó al portero su falta de inicativa para hablar y dar órdenes a los defensas según un video exclusivo de GOL Caracol.

“Habla, tienes que hablar”, se vio que le dijo Díaz al arquero. El portero de Vélez Sarsfield venía en ascenso a nivel de clubes pero fue responsable directo del segundo gol del combinado europeo.

El gesto tuvo interpretaciones mixtas, para algunos fue una muestra de liderazgo y un intento de contagiar de empuje a sus compañeros, para otros fue un gesto de reproche innecesario.

James Rodríguez habría sido otro de los apuntados por Díaz, varios medios reportaron una supuesta discusión en el camerino. La misma habría tenido reclamos de Néstor Lorenzo.

Luis Díaz no ocultó su frustración y le reclamó a Montero 🎥🇨🇴🇫🇷

La cámara exclusiva del Gol Caracol dejó ver a un Díaz incómodo durante el partido. Incluso, le pidió más liderazgo a Álvaro Montero bajo los tres palos.#TribunaCaliente #Ditu #Futbol #SeleccionColombia… pic.twitter.com/88mpoaiacq — ditu (@Ditu_Tv) March 31, 2026

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La calificación que le dieron a Luis Díaz ante Francia

A pesar de que fue el jugador colombiano que más ganas mostró en la derrota 3-1 anre Francia, Luis Díaz recibió la tercera peor calificación de la Seleccion Colombia junto con Álvaro Montero y Dávinson Sánchez. El portal experto ‘Sofa Score’ le dio a ‘Lucho’ 6.3 puntos tras dos pases clave, dos de tres regates completados y cinco de catorce duelos ganados en 63 minutos de juego.

En resumen