Miller Bolaños se fue de Emelec tras no cumplir con varios aspectos de disciplina y de respeto a la interna del club. Se reveló también que no se pagará el resto del contrato, evitando un perjuicio para el club, y así también se evitan una importante demanda.

Por otro lado, desde el entorno de Miller Bolaños revelaron que el jugador faltó un día al entrenamiento y después de eso llamaron a pedir que se termine el contrato. De acuerdo con la información revelada por Diego Arcos, se acordó una salida en 0 para el ‘Killer’ de Emelec.

“Miller faltó la semana un día a entrenar nos llaman el presidente Jiménez que daba por terminado el contrato del jugador, entonces hablé con Miller y él aceptó, quedamos en que se pagaba solo hasta el día que trabajó y el resto del contrato en cero“, reveló Diego Arcos en sus cuentas oficiales.

Se desconocen los motivos exactos que llevaron a Miller Bolaños a no presentarse a ese entrenamiento, sin embargo, esto fue suficiente para terminar su era en el ‘Bombillo’. El jugador también habría tenido varias cláusulas de rescisión para su salida.

Miller Bolaños acordaría su salida en 0. (Captura de pantalla)

La salida de Bolaños solo dará un resultado positivo o negativo para Emelec conforme avancen los partidos de la LigaPro. El ‘Killer’ era muy importante para Vicente Sánchez y su ataque, además, tras su expulsión ante Mushuc Runa se notó su ausencia en el juego del equipo.

Publicidad

Los números de Miller Bolaños en Emelec en 2026

En lo que se jugó de esta temporada, Miller Bolaños jugó apenas un total de 6 partidos. El volante marcó 1 gol, que le dio la victoria ante Orense. Solo estuvo en cancha poco más de 300 minutos. Es su segunda polémica salida del plantel, tras lo sucedido en 2023.

¿Qué equipo buscaría a Miller Bolaños en la LigaPro?

No se descarta que Miller Bolaños siga jugando en Ecuador en esta misma temporada y en la A en un equipo como Guayaquil City. No obstante, también habría ofertas de la Serie B que buscarían la incorporación del jugador ecuatoriano.

Encuesta¿Emelec hizo bien en sacar a Miller Bolaños? ¿Emelec hizo bien en sacar a Miller Bolaños? YA VOTARON 0 PERSONAS

Datos clave:

Miller Bolaños acordó una salida en 0 dólares tras incumplir aspectos de disciplina en Emelec.

acordó una salida en tras incumplir aspectos de disciplina en Emelec. El jugador disputó 6 partidos y anotó 1 gol durante la temporada 2026.

y anotó durante la temporada 2026. Guayaquil City y clubes de Serie B surgen como opciones para el futuro del atacante.