Pervis Estupiñán fue uno de los fichajes más ilusionantes para Ecuador, de toda la temporada. El ecuatoriano llegaba con un cártel para ser titular en un AC Milan en reconstrucción, pero 9 meses después las cosas no fueron como se esperaba y el ecuatoriano podría salir.

Ahora de acuerdo a la información de Daniele Longo, el jugador ecuatoriano está en la lista de transferibles de AC Milan para el siguiente periodo y lo más probable es que sea vendido. Además, el club italiano le pondría una cuota muy baja para transferirlo.

La cifra que estaría pidiendo el equipo italiano es de 15 a 16 millones de euros, un precio insólito para un jugador que cuando estaba en la Premier League estuvo costando más de 30 millones de euros. Este valor responde al bajo nivel del ecuatoriano.

Tan malo ha sido el paso de Pervis por Milan que incluso el jugador ecuatoriano pudo salir en enero, pero no hubo una oferta que convenza a todas las partes. Por lo cual, ahora después del Mundial 2026, otro equipo buscaría el fichaje del jugador ecuatoriano.

Pervis Estupiñán dejaría AC Milan. (Foto: GettyImages)

Varios destinos son viables para Pervis Estupiñán, puesto que, aunque tuvo un mal año en Italia, el ecuatoriano sigue sumando pretendientes en España e Inglaterra. Ya pasó por esas Ligas y dejó buenos rendimientos con diferentes equipos.

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Los equipos interesados en Pervis Estupiñán

Pervis Estupiñán viene sonando de cerca para equipos como Tottenham o Atlético de Madrid. Los dos clubes ven al ecuatoriano como un fichaje de plantilla para el 2027, sin embargo, en el caso de los Spurs todo va ligado directamente a la posibilidad de seguir en la Premier League y no descender.

Los números de Pervis Estupiñán en AC Milan

En toda la temporada, Pervis Estupiñán apenas ha jugado un total de 1.203 minutos repartidos en 20 encuentros. El ecuatoriano es un suplente absoluto para Allegri, pese a que hace poco le marcaba un golazo clave al Inter de Milan en el Derby. Los italianos pagaron cerca de 20 millones por él

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En síntesis:

AC Milan puso a Pervis Estupiñán en la lista de transferibles para la próxima temporada.

puso a en la lista de transferibles para la próxima temporada. El club italiano pide de 15 a 16 millones de euros por Pervis Estupiñán .

por . Pervis Estupiñán acumula 1.203 minutos en 20 partidos bajo la dirección técnica de Allegri.