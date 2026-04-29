“Era muy claro…” Piero Hincapié explota contra el árbitro por el penal no pitado a Arsenal en Champions League

Piero Hincapié fue uno de los mejores jugadores de Arsenal en el partido de la Champions League ante Atlético de Madrid. La semifinal quedó igualada 1 a 1, pero los ‘Gunners’ estuvieron muy cerca de la victoria, después de que el VAR le anuló un penal.

La decisión del VAR molestó a los jugadores de Arsenal, a Arteta y a la hinchada. Para muchos el contacto sobre Eze es muy claro y es un penal de los que habitualmente se pitan. Sin embargo, el VAR llamó y esto provocó que el árbitro recule y cambie su decisión.

Ante esta polémica, Piero Hincapié conversó con ESPN y para él era penal. “El árbitro no pitó un penal que, para mí, era muy claro, pero tenemos un partido en casa”, comentó el ecuatoriano. Los de Londres tendrán la chance de clasificar a la final en su casa.

Piero Hincapié puede vivir una temporada histórica con la camiseta de Arsenal y el ecuatoriano ya es un titular fijo como lateral por la izquierda. Sin embargo, también puede perderlo todo en los próximos partidos, por lo cual, hay mucha tensión en el vestuario.

El VAR actuó y… "NADA" ¿Era penal sobre Eze para Arsenal?



📺 Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/l7WTUllmhN — SportsCenter (@SC_ESPN) April 29, 2026

El primer año de Piero Hincapié en Arsenal es tan bueno, que los ‘Gunners’ harán definitiva su compra a finales de temporada y ya no estará solo cedido. El ecuatoriano llegó en un movimiento de mercado en los últimos días, donde dejó Bayer Leverkusen.

Publicidad

Los números de Piero Hincapié ante Atlético de Madrid

Ante el Atlético de Madrid, Piero Hincapié jugó los 90 minutos. El ecuatoriano tuvo el 100% de efectividad en duelos terrestres ganados y lo mismo en aéreos Además, interceptó la pelota en 4 ocasiones y también tuvo la misma cantidad de recuperaciones.

¿Cuándo jugarán la vuelta de las semifinales de Champions Arsenal contra Atlético?

El primer finalista de la Champions League sale de la llave entre Arsenal y Atlético de Madrid. El partido se jugará el próximo martes 5 de mayo de 2026 y se podrá ver en Ecuador por la señal de ESPN y Disney+.

Encuesta¿Era penal para Arsenal? ¿Era penal para Arsenal? YA VOTARON 0 PERSONAS

En síntesis:

Arsenal y Atlético de Madrid empataron 1 a 1 en la semifinal de Champions.

y empataron en la semifinal de Champions. Piero Hincapié afirmó a ESPN que el penal anulado por el VAR fue muy claro.

afirmó a ESPN que el penal anulado por el fue muy claro. El defensa Piero Hincapié ganó el 100% de sus duelos terrestres y aéreos en 90 minutos.