¿Afecta su rendimiento? La millonaria cifra que Barcelona le debe a sus jugadores

El mal momento de Barcelona sigue teniendo nuevas aristas, ahora revelan que el plantel lleva varios meses sin cobrar lo que le genera una deuda considerable al club. Medios señalan que esto genera malestar en la plantilla, lo que podría traducirse en la cancha.

Según diario Expreso, son tres meses los que Barcelona no cobra y esto ha generado un pasivo de $2.4 millones de dólares. Desde el club no han dado información sobre este valor.

Otros medios e hinchas especulan que podría generar malestar en la plantilla y eso afecta el rendimiento del plantel. Se sabe que el club también ha venido gestionando valores pendientes en otras áreas.

La complicada situación sería también un impedimento para pagar la cláusula de salida de Ismael Rescalvo, quién tiene contrato por nueve meses más con el equipo.

Se sabe que pensando en lo económico y deportivo, Barcelona daría salida a más de diez jugadores para aligerar la plantilla y para hacer caja con nombres importantes como Janner Corozo o Gustavo Vallecilla.

Los fichajes de Barcelona SC para la temporada 2025

Barcelona SC ya se movió en el mercado de transferencias con varios jugadores. Los amarillos contrataron a Felipe Caicedo, Jhonny Quiñónez, Xavier Arreaga, Joaquín Valiente, Gustavo Vallecilla, Miguel Parrales, Jean Carlos Montaño y Gastón Campi.

Los números de Rescalvo en Barcelona SC

Como DT de Barcelona SC, durante todo este tiempo, Ismael Rescalvo ha dirigido un total de 11 partidos entre todas las competencias. El entrenador suma 5 victorias, 3 empates y 3 derrotas. Cuando asumió el equipo estaba a 1 punto de IDV, ahora está a 9.