¡Pero ya no es arquero! Víctor Mendoza dejó Barcelona y apareció en su nuevo equipo

Víctor Mendoza dejó Barcelona SC a comienzos de año y ya apareció en un nuevo equipo del exterior, pero ya no como arquero.

Por Gustavo Dávila

Una de las salidas que tuvo Barcelona SC para este inicio de año fue el arquero Víctor Mendoza tras cinco años de suplencia. Tras casi siete meses sin noticias del jugador reapareció en su nuevo equipo sin embargo ya no es arquero para sorpresa de todos.

El ex arquero está en Estados Unidos jugando en un equipo amateur, sin embargo ahora es delantero. Mendoza es goleador del club, que fue armado por Marcos Caicedo en Florida.

Se desconoce si Mendoza emigró a Norte América para realizar alguna otra actividad profesional además del fútbol o si recibe ingresos por el equipo amateur de Caicedo, ex Barcelona y Emelec.

A inicios de año tuvo sondeos de Estados Unidos y de la LigaPro para jugar en Orense, Aucas y Deportivo Cuenca, pero no se concretaron. El guardameta estuvo en Barcelona casi toda su etapa como jugador de primera, salvo una cesión a Mushuc Runa de Ambato.

La trayectoria de Víctor Mendoza en Barcelona

Salvo un breve paso en Mushuc Runa en el 2019, Mendoza lleva desde el 2016 en Barcelona. En dos temporadas fue parte del plantel campeón del torneo ecuatoriano (2016 y 2020).

