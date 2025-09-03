¡Camisetazo en el Astillero! Emelec iría por dos jugadores de Barcelona

Faltan meses para el nuevo mercado de fichajes en LigaPro pero ya empiezan los rumores en el Astillero. Según reportes de la prensa, hay jugadores de Barcelona que entrarían en planes de Emelec para la siguiente temporada.

El periodista Luis Miguel Delgado señala que Emelec analiza el regreso de Joao Rojas al club azul si es que logra su recuperación en este cierre de temporada. El otro nombre que apuntan a que le gustaría jugar en Barcelona es Janner Corozo, extremo que completó su segundo año consecutivo siendo criticado.

Ambos tienen contratos por varias temporadas con los amarillos y es poco probable que sean vendidos a un rival directo. En el caso de Corozo buscan otra vez venderlo al exterior aprovechando que ha sido considerado por la Selección de Ecuador.

Joao Rojas era uno de los jugadores más queridos de Emelec pero tras dos años en el exterior sin continuidad regresó a Ecuador pero a Barcelona. No juega desde mayo 2024.

Joao Rojas – Emelec. Foto: Getty.

Joao Rojas apenas lleva 13 partidos jugados en Barcelona, luego de eso se lesionó de una fractura y no ha podido regresar a las canchas. Janner Corozo este año lleva 36 partidos con 13 goles y 4 asistencias.

Más allá de la información, es poco probable que estos jugadores terminen en Emelec en el 2026. La operación por ambos superaría los dos millones de dólares, cifra que el club no puede pagar.

Los jugadores que Emelec presentó para junio

Marco Cuero, Josué Palma, Mario Valero, Sergio Quintero, José Francisco Cevallos, Jean Carlos Quiñónez, Justin Cuero, Christian Cueva fueron anunciados como refuerzos para Emelec.

Los fichajes de Barcelona SC para la temporada 2025

Barcelona SC ya se movió en el mercado de transferencias con varios jugadores. Los amarillos contrataron a Felipe Caicedo, Jhonny Quiñónez, Xavier Arreaga, Joaquín Valiente, Gustavo Vallecilla, Miguel Parrales, Jean Carlos Montaño y Gastón Campi