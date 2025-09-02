¡Alarma en Liga de Quito! Titular confiesa públicamente que se quiere ir del club

En Liga de Quito aún reclaman los reemplazos de Ezequiel Piovi y de Jhojan Julio y mientras los hinchas piden refuerzos, puede ser que les toque ver otra salida. Un titular de los ‘albos’ declaró públicamente que quiere irse.

En conversaciones con ESPN Chile, el volante Fernando Cornejo puso en duda su continuidad en Liga de Quito. “Es la intención que tengo después de volver a Chile, volver a un grande. Tengo una espinita clavada con un equipo, pero en el caso de que me toque volver a un equipo grande lo afrontaré de gran manera, con más experiencia y en un mejor momento futbolístico”, declaró.

Fernando Cornejo empezó a levantar su nivel de rendimiento con la llegada de Tiago Nunes y ahora es uno de los fijos del club capitalino y su baja en diciembre obligaría a buscar otro volante.

Para calma de los hinchas de Liga, Fernando Cornejo tiene contrato con los ‘albos’ hasta el 2027 por lo que salvo en una venta, el chileno no dejará el equipo. Este año incluso fue vinculado con la Selección de Chile para las Eliminatorias Mundialistas.

Fernando Cornejo – U. de Chile. Foto: Getty.

Sobre el club en el que quiere jugar, Cornejo deslizó que quiere ir a uno de los grandes por los que ya pasó. Las opciones serían Universidad Católica y Colo Colo de la primera división.

Los fichajes de Liga de Quito para este 2025

Kevin Minda, Yeltzin Erique, Alexis Villa, Carlos Gruezo, Ruddy Mina, Lautaro Pastrán, Alejandro Cabeza, Alexander Alvarado, Jeison Medina son los nuevos refuerzos para este 2025 en Liga de Quito.

