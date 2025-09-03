Es tendencia:
¡Cambios en Barcelona! Los cuatro nombres que suenan para reemplazar a Rescalvo

Ismael Rescalvo podría salir de Barcelona tras malos resultados y empezó la lista de nombres que lo reemplazarían, todos campeones en Ecuador.

Por Gustavo Dávila

¡Cambios en Barcelona! Los cuatro nombres que suenan para reemplazar a Rescalvo. Foto: Getty
En Barcelona la posible salida de Ismael Rescalvo empieza a tomar fuerza, con la crisis de resultados y con el reclamo público de un jugador contra él. Empiezan a sumarse candidatos a la lista de entrenadores y en total son tres campeones en Ecuador los que se suman a Pablo Trobiani.

Con sorpresa, la directiva tiene en carpeta el regreso de Fabián Bustos, DT que ya fue campeón con los amarillos en el 2020 y los llevó a la final en el 2022. Actualmente el argentino se encuentra sin equipo tras dejar a Olimpia de Paraguay, mientras tanto también espera el llamado de la Selección de Perú.

Otro campeón ecuatoriano que habría sido contactado es Marcelo Zuleta, el argentino queda libre en diciembre y ya lo llamaron. Fue campeón de la Copa Ecuador en El Nacional.

Acaba de ser despedido del Fortaleza de Brasil y otra vez Renato Paiva tiene opciones de venir al Astillero. Ya en ocasiones distintas lo quiso tanto Barcelona como Emelec.

Fabián Bustos - DT de Barcelona.

Fabián Bustos – DT de Barcelona.

Barcelona esperará a estos partidos de la fase regular a ver cómo mejora el equipo con Rescalvo, caso contrario buscarán afrontar el hexagonal del título con un nuevo entrenador.

Los números de Ismael Rescalvo en Barcelona SC

Al frente de Barcelona SC, Ismael Rescalvo ya ha dirigido un total de 11 partidos. Ganando 5 encuentros, empatando 3 y terminó perdiendo 3. Asumió como DT a 1 punto de Independiente del Valle, y ahora ya está a 12 del equipo ‘Rayado’ que le ganó la temporada regular.

El sueldo de Ismael Rescalvo en Barcelona SC

Barcelona SC le paga a Ismael Rescalvo un salario mensual de entre 20 y 30 mil dólares. Siendo uno de los entrenadores mejores pagados de todo el fútbol ecuatoriano. Al entrenador español le hicieron un contrato hasta finales de la temporada 2026 y esto eleva cualquier rescisión de contrato, que no quiere pagar el ‘Ídolo’.

gustavo dávila
Gustavo Dávila
