Liga de Quito sorprende a todos en la LigaPro con este bombazo de fichaje para 2026

Liga de Quito sorprendió con el bombazo de este fichaje para la temporada 2026.

Por Jose Cedeño Mendoza

Bombazo con este fichaje de Liga de Quito
© ImagoBombazo con este fichaje de Liga de Quito

Este martes 6 de enero de 2026, en día de Reyes, Liga de Quito sorprendió a todos sus hinchas con una contratación inesperada y se terminó quedando con uno de los mejores jugadores de la LigaPro. Resulta que Liga anunció en sus redes sociales a un aficionado que todos pidieron.

Liga de Quito confirmó que Alejandro Tobar es su nuevo jugador para 2026. El ex jugador de Deportivo Cuenca tenía contrato con Independiente del Valle y debía volver al Valle, pero finalmente no fue así. Ambos clubes llegaron a un acuerdo y Tobar vestirá los colores de la U.

Es la tercera oportunidad que tendrá Alejandro Tobar en un equipo grande de la LigaPro. Ya que antes había vestido los colores de Independiente del Valle y Aucas, en ninguno pudo demostrar el nivel que mostró en Deportivo Cuenca y en Imbabura.

Con este movimiento de mercado, Liga de Quito responde claramente a las especulaciones del mercado y deja claro que va por todo para 2026. El club también confirmó que para el próximo 14 de enero finalmente anunciará a todos sus fichajes.

Tobar fue uno de los mejores jugadores de toda la LigaPro en el 2025. El volante ecuatoriano la “rompió” ante los grandes y fue el gran responsable de que el equipo, Deportivo Cuenca, estuviera compitiendo en todo momento por entrar a la Copa Sudamericana.

Los números de Alejandro Tobar en esta temporada

En la última temporada con Deportivo Cuenca, Tobar jugó un total de 42 partidos entre todas las competencias. Marcó 12 goles y dio 12 asistencias. El volante estuvo en cancha poco más de 3.300 minutos y se llevó todos los elogios y varios grandes lo querían.

En síntesis:

  • Liga de Quito anunció oficialmente el fichaje del volante Alejandro Tobar para la temporada 2026 tras llegar a un acuerdo con Independiente del Valle.
  • El mediocampista ecuatoriano registró 12 goles y 12 asistencias en 42 partidos disputados con Deportivo Cuenca durante el 2025.
  • Los “Albos” confirmaron que el resto de sus nuevas contrataciones serán presentadas de forma masiva el próximo miércoles 14 de enero.
jose cedeño mendoza
Jose Cedeño Mendoza
