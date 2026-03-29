Liga de Quito aprovechó la para por fecha FIFA para viajar a Perú a jugar un amistoso contra Universitario. El partido terminó en derrota y los hinchas “albos” no aguantaron más a tres de sus jugadores.

El encuentro terminó 2-1 con derrota de Liga. La defensa fue la más criticada y los hinchas piden las salidas o suplencias de Gianfranco Allala, Richard Mina y Josué Cuero.

El detonante fue el segundo gol del club peruano. El balón ingresó al área y entre tres defensas no pudieron rechazar la pelota.

La defensa de Liga de Quito es de lo más criticado en esta temporada y también la anterior. Fueron señalados por los goles recibidos con reacciones lentas y errores en los despejes.

Los hinchas reclaman a la directiva por no haber contratado un nuevo central (además de Luis Segovia) ni otro alternativa para los laterales. El mercado de pases de la LigaPro cierra el 31de marzo, al menos el primer semestre.

Los fichajes de Liga de Quito para el 2026

Por ahora, Liga de Quito ha anunciado oficialmente a Alejandro Tobar, Jesús Pretell, Janner Corozo,Yerli Quiñónez, Deyverson, Rodney Redes y a Luis Segovia como refuerzos. El mercado de Liga está cerrado con estos refuerzos.

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Once de Liga de Quito vs. Universitario.

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En resumen

Liga de Quito perdió 2-1 el partido amistoso contra Universitario en territorio peruano.

perdió el partido amistoso contra en territorio peruano. Los hinchas exigieron la salida de Gianfranco Allala , Richard Mina y Josué Cuero .

, y . El mercado de pases de la LigaPro cierra el próximo 31 de marzo.

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