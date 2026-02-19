En Emelec ganaba 19 mil dólares al mes y esto cobraría el ‘Tin’ Angulo en Manta

El ‘Tin’ Angulo dejó Emelec en medio de toda la polémica por su gran salario y pocos pagos de la directiva. El delantero regresó a Manta, en lo que fue uno de los recientes fichajes que anunció el club para la temporada 2026. Donde ganaría algo muy distinto de lo que se llevaba en el ‘Bombillo’.

El goleador terminó demandando a Emelec, para sorpresa de todos, y le puso una intimación donde se reveló que su sueldo mensual era de 19 mil dólares. Un salario extremadamente elevado para un equipo en crisis, y que a veces no se paga ni en clubes “saludables” como LDU o IDV.

No obstante, ahora como nuevo jugador de Manta FC, el ‘Tin’ Angulo ganaría un salario menor a los 10 mil dólares, que es el promedio de pago de un equipo como el Manta que vivirá su segundo año consecutivo en la LigaPro. De ahí que no, se acerque ni un poco a lo que ganaba en Emelec.

Para el ‘Tin’ Angulo esto es un regreso a uno de los clubes donde se vio su mejor nivel en el fútbol ecuatoriano, antes de caer en un espiral de irregularidad. Con la camiseta de Manta, en 2021, tan bueno fue su nivel que llegó a ser pedido para la Selección de Ecuador.

Tweet placeholder

Tanto la nueva directiva de Emelec como el nuevo cuerpo técnico, encabezado por Vicente Sánchez, no aprobaron que el ‘Tin’ siga en el ‘Bombillo’. El goleador casi no aportó en el segundo semestre de 2025, donde pasó más tiempo afuera de cancha que adentro.

Publicidad

Publicidad

Los números del ‘Tin’ Angulo en Emelec

ver también Liga de Quito a nada de clasificar al Mundial de Clubes de 2029 después de esta noticia

Con la camiseta de Emelec, el ‘Tin’ Angulo alcanzó a jugar un total de 19 partidos entre todas las competencias. Marcó 1 solo gol y dio 1 asistencia. Estuvo en cancha un total de 821′ minutos. Se marchó con una demanda pendiente que debe ser resuelta.

¿Hasta cuándo firmó el ‘Tin’ Angulo con el Manta?

El goleador ecuatoriano acabó firmando un nuevo contrato hasta finales de la temporada 2026. A diferencia de lo que fue su rendimiento en Emelec, se espera que en Manta pueda volver a grandes momentos y termine con la mala racha de no marcar goles.

Encuesta¿Se equivocó Emelec en fichar al 'Tin' Angulo? ¿Se equivocó Emelec en fichar al 'Tin' Angulo? Ya votaron 0 personas

Publicidad

Publicidad

En síntesis: