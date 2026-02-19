El volante ecuatoriano Miller Bolaños se convirtió en una de las novelas del mercado en este 2026 en LigaPro, sin embargo parece que el jugador ya decidió dónde jugará, Desde la prensa confirman cuál de los cuatro interesados tendrá al ‘Killer’ en su plantel.

Oficialmente Miller Bolaños jugará en Emelec en este 2026, la información la confirmó el propio David Jiménez, virtual nuevo presidente del club, en declaraciones con los medios. El jugador hoy ya entrenó con normalidad con sus compañeros.

Según detalló el directivo y la prensa, los acuerdos llegados figuran una reducción de un 25% del salario de Bolaños, un contrato de dos años sujeto a cláusulas disciplinarias y también un acuerdo de pago para los valores pendientes.

Miller Bolaños estuvo en contactos con El Nacional, Guayaquil City, Barcelona SC y Emelec, siendo este último los que lo firmaron el año pasado y la nueva directiva renovó con estas condiciones.

Bolaños viene de ser figura y titular en Guayaquil City, sin embargo pese a destacar en el ascenso no jugará en primera con los ‘Ciudadanos’ y tendrá un tercer ciclo en Emelec.

Los fichajes que tiene Emelec para 2026

Para la siguiente temporada, Emelec ya confirmó como sus nuevos jugadores a Estalin Segura, Víctor Griffith, Francisco Pizzini, Gonzalo Napoli, Ariel Mina y Aníbal Leguizamón. En las siguientes horas se acordaría la llegada de dos jugadores argentinos como Ignacio Guerrico y Luca Klimowicz y se aclararía que pasa con Miller Bolaños.

Miller Bolaños ascendió con Guayaquiil City Foto: IMAGO.

