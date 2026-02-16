Allen Obando estuvo sonando para llegar a Emelec y Barcelona SC en este mercado de fichajes. El delantero venía siendo ofrecido a diferentes clubes, sin embargo, nadie lo contrata. Ahora no tiene equipo para 2026, aunque sigue perteneciendo a Grupo Atlético de Madrid.

Ahora desde Mercado Fútbol, se reveló que Allen Obando terminó siendo ofrecido a Delfín. El equipo manabita viene peleando descenso en los últimos años, y ahora mismo el delantero ecuatoriano sigue sin tener equipo para esta nueva temporada.

Obando salió de Barcelona SC en 2025 camino a Inter Miami, prestado por el grupo Atlético de Madrid. El delantero tricolor no se pudo acoplar a la MLS y su rendimiento se quedó totalmente lejos de lo esperado y por eso ahora se le está buscando un nuevo equipo.

La opción de Delfín para fichar a Obando sería de un préstamo. Por lo cual, Delfín sí estaría interesado en este fichaje, no obstante, los problemas económicos del equipo manabita son un gran limitante. El delantero ecuatoriano lleva ya varios meses sin jugar.

Allen Obando fue campeón con el Inter Miami. (Foto: GettyImages)

Las próximas semanas serían claves para definir el futuro de Obando. El goleador podría quedarse en Ecuador, pero si hay una oferta de la MLS sobre la mesa, el tricolor se moverá. La idea es que tenga minutos en estos meses para tratar de ir al Mundial 2026.

Los números de Allen Obando en 2025

Allen Obando jugó en la temporada anterior con el Inter Miami apenas un total de 8 partidos, marcando 2 goles y no dando asistencias. Apenas sumó en cancha 210′ minutos y su progresión, donde era considerado un goleador de futuro para Ecuador, se ha detenido totalmente.

El valor de mercado de Allen Obando

Actualmente, Allen Obando tiene un valor de mercado de 1.5 millones. Se estima que la ganancia que terminó recibiendo Barcelona SC por su transferencia en 2025 supera los 2 millones. Estas cifras muestran el estancamiento de Allen Obando en su carrera.

