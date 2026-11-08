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Ángel Mena podría cerrar su carrera en otro grande de LigaPro

El volante ecuatoriano Ángel Mena podría cambiar de club en LigaPro antes del cierre de su carrera profesional.

Ángel Mena podría cerrar su carrera en otro grande de LigaPro
Ángel Mena podría cerrar su carrera en otro grande de LigaPro

Tras dos años brillando en Orense, nuevamente ponen a Ángel Mena cambiando de club en LigaPro para la temporada 2027. El experimentado volante ecuatoriano tendría una revancha en uno de los grandes locales.

Según rumores de medios ecuatorianos, Ángel Mena nuevamente estaría en los planes de Emelec para regresar al club después de casi 10 años. Los azules buscarían recuperar a uno de sus últimos grandes referentes para la próxima temporada.

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Mena es uno de los nombres importantes en la historia reciente de Emelec y formó parte de la época en la que el conjunto azul se coronó cuatro veces campeón ecuatoriano. Sin embargo, su posible retorno tendría un obstáculo importante relacionado con lo económico.

En Orense, Ángel Mena estaría percibiendo cerca de 25 mil dólares mensuales, una cifra que Emelec difícilmente podría repetir para 2027. Por ello, el futbolista tendría que reducir sus aspiraciones salariales si quiere concretar su regreso.

A sus 38 años, Mena acumula dos temporadas disputando cerca de 30 partidos por año y en la actual campaña registra cinco goles y una asistencia. Antes de fichar por Orense, el experimentado volante también sonó como posible refuerzo de Liga de Quito.

Los 15 jugadores que terminan contrato con Emelec y que se podrían ir

A finales de 2026, estos son los 15 jugadores que terminan contrato con Emelec para la siguiente temporada:

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El sorpresivo equipo al que mandaron a Juan Riquelme Angulo

  • Gonzalo Nápoli
  • Luca Klimowicz
  • Sergio Quintero
  • Estalin Segura
  • Eduardo Bores
  • Ignacio Guerrico
  • Ariel Mina
  • Víctor Griffith
  • Mario Valero
  • Pedro Ortiz
  • Jeampaul Herrera
  • Jaime Ayoví
  • Andrés Viteri
  • Ezequiel Castañeda
  • Francisco Pizzini
Ángel Mena – Emelec. Foto: Getty

Ángel Mena – Emelec. Foto: Getty

Gustavo Dávila
Gustavo Dávila
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