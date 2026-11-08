Ángel Mena podría cerrar su carrera en otro grande de LigaPro

El volante ecuatoriano Ángel Mena podría cambiar de club en LigaPro antes del cierre de su carrera profesional.

Tras dos años brillando en Orense, nuevamente ponen a Ángel Mena cambiando de club en LigaPro para la temporada 2027. El experimentado volante ecuatoriano tendría una revancha en uno de los grandes locales.

Según rumores de medios ecuatorianos, Ángel Mena nuevamente estaría en los planes de Emelec para regresar al club después de casi 10 años. Los azules buscarían recuperar a uno de sus últimos grandes referentes para la próxima temporada.

Mena es uno de los nombres importantes en la historia reciente de Emelec y formó parte de la época en la que el conjunto azul se coronó cuatro veces campeón ecuatoriano. Sin embargo, su posible retorno tendría un obstáculo importante relacionado con lo económico.

En Orense, Ángel Mena estaría percibiendo cerca de 25 mil dólares mensuales, una cifra que Emelec difícilmente podría repetir para 2027. Por ello, el futbolista tendría que reducir sus aspiraciones salariales si quiere concretar su regreso.

A sus 38 años, Mena acumula dos temporadas disputando cerca de 30 partidos por año y en la actual campaña registra cinco goles y una asistencia. Antes de fichar por Orense, el experimentado volante también sonó como posible refuerzo de Liga de Quito.

Los 15 jugadores que terminan contrato con Emelec y que se podrían ir

A finales de 2026, estos son los 15 jugadores que terminan contrato con Emelec para la siguiente temporada:

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Gonzalo Nápoli

Luca Klimowicz

Sergio Quintero

Estalin Segura

Eduardo Bores

Ignacio Guerrico

Ariel Mina

Víctor Griffith

Mario Valero

Pedro Ortiz

Jeampaul Herrera

Jaime Ayoví

Andrés Viteri

Ezequiel Castañeda

Francisco Pizzini