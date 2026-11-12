Ante las bajas: el nuevo convocado de la Selección de Ecuador para jugar sus amistosos

El nuevo convocado que tendrá la Selección de Ecuador para jugar contra Costa Rica y Bolivia.

Este jueves 12 de noviembre de 2026 se confirmó que la Selección de Ecuador tiene un nuevo convocado para jugar los amistosos contra Costa Rica y Bolivia. Aunque hay más bajas, de momento, Marcelo Gallardo solo decide contar con 1 nuevo elemento.

En rueda de prensa, Gallardo confirmó que su nuevo convocado es Snayder Porozo. El jugador estaba convocado para jugar con el Sub-20, pero ahora se suma al equipo de primera por las importantes bajas que viene sufriendo el equipo nacional.

Porozo viene siendo observado desde hace un importante tiempo por la Selección de Ecuador, por lo cual, es una gran oportunidad para el jugador de ganarse un lugar con Gallardo.

Con este llamado también se confirma el secreto a voces que fue la lista del equipo Sub-20 de la Selección de Ecuador. En ese largo lista se incluyó a jugadores que venían haciendo un buen rendimiento en sus clubes, pero no entraron en la mayor.

Denil Castillo sufrió ayer una lesión en el entrenamiento, y quedará afuera de la convocatoria. Kevin Rodríguez llegó con una molestia, y es duda.



“Snayder Porozo se sumará a la Selección de primera”, Marcelo Gallardo, Técnico de @LaTri @havolinedeport @StudioFutbol… pic.twitter.com/wYDcmSk7QE — Johanna Calderón (@johacalderon11) November 12, 2026

Se espera que Porozo también pueda tener minutos con Gallardo y con esto también se pruebe a otros jugadores. Lamentablemente, para el ‘Muñeco’ las lesiones no han abandonado su proceso y otra vez le toca cambiar su equipo sobre la marcha.

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¿Cuándo juega la Selección de Ecuador y a qué hora?

La Selección de Ecuador juega contra Costa Rica este viernes, 13 de noviembre de 2026. El equipo nacional hará de local en el Atahualpa y el partido comenzará a las 19H00.

En síntesis: