Antes de su partido: Independiente del Valle ficha a un jugador que fue titular en Emelec en 2025

Independiente del Valle ya no solo ficha a jugadores para su primer equipo, sino que también ahora lo hace para su equipo filial, Independiente Juniors. Ahora el club campeón de Ecuador “apostó” por un ex jugador de Emelec en el 2025 para esta contratación.

De acuerdo a la información de JC Sports, Justin Cuero será nuevo jugador de Independiente del Valle, pero jugará en Independiente Juniors en esta temporada. El joven delantero acaba regresando al equipo de donde salió en sus comienzos.

Cuero pasó por Emelec y defendió los colores del club azul en la temporada 2025. Aunque no pudo destacar como se espera, sí fue titular en varios encuentros y también marcó un gol que ayudó en parte al ‘Bombillo’ a no pelear el descenso en esa temporada.

Curiosamente este fichaje se da a pocas horas de que se enfrenten ambos equipos en la LigaPro. Cuero salió de Emelec para esta temporada, el jugador solo había firmado hasta finales de la temporada 2025 y salió sin problemas legales con el club.

Jostin Cuero defendió los colores de Emelec en el 2025. (Foto: Imago)

Independiente del Valle es de los pocos equipos ecuatorianos que tiene un equipo filial jugando en la Serie B, de ahí que, el club apueste por fichajes para este club y que estos tengan rodaje y eventualmente sirvan para el 1er equipo. Además, los nuevos fichajes también ayudan a no descender.

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Los números de Justin Cuero en Emelec

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Justin Cuero en la temporada 2025 con Emelec jugó un total de 20 partidos entre todas las competencias. El jugador marcó 1 solo gol, no dio asistencias. Apenas estuvo en cancha poco más de 800 minutos, puesto que, casi no fue titular en ningún partido.

¿A qué hora juegan Emelec contra IDV y qué canal lo pasa?

Por la fecha 5 se enfrentan, Emelec contra Independiente del Valle desde las 19H00. El partido se jugará en el estadio Capwell, y se espera un reducto lleno para este encuentro. El partido será transmitido por Zapping Sports y no por televisión abierta.

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En síntesis: